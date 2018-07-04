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Гадания на Ивана Купала: 5 интересных способов

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Гадания на Ивана Купала на суженого: 5 интересных способов
Гадания на Ивана Купала на суженого: 5 интересных способов / 24 Канал

Ивана Купала – это одно из древнейших украинских праздников, которое хранит в себе воспоминания о магической силе природы. Именно в ночь с 6 июля на 7 украинки когда-то, и даже сегодня, собираются вместе и гадают на своих "суженых".

Гадания на Ивана Купала издавна считаются самыми прадивыми и судьбоносными. Согласно поверьям, в ночь на Ивана Купала деревья переходят с места на место и разговаривают друг с другом, а травы приобретают чудодейственную силу.

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Именно поэтому, по традиции, в Купальскую ночь никто не должен спать. После захода солнца всегда начинался буйный и веселый праздник с девичьими гаданиями.

Предлагаем вам узнать 5 интересных способов гаданий, которые могут дать намеки на ваше будущее.

Гадание на суженого

С помощью различных гаданий можно узнать имя суженого. Самый распространенный способ, это выйти на улицу и спросить первого встречного мужчину его имя. Именно так будут звать вашего суженого.

Другое популярное гадание предполагает использование ножа. Для этого предварительно на листе бумаги нужно начертить окружность и вписать по кругу все буквы алфавита. После нужно поставить нож по центру и покрутить его. На какую букву будет показывать острие ножа, на нее и будет начинаться имя суженого.

Также можно написать записки с мужскими именами на листочках бумаги и скрутить их в трубочки, которые необходимо положить под подушку. После этого следует лечь спать. Утром, проснувшись, необходимо вытянуть одну из записок. Имя, написанное в ней, будет именем суженого.

Гадание по костру

Прыжки через костер на Ивана Купала

Обычно в праздничную ночь Ивана Купала молодежь разводит большой костер и прыгает через него. Существует поверье, что если пламя не касается прыгнувшего – благоприятный знак, который предсказывает девушкам скорое и счастливое замужество, а парням – удачу в делах и любви.

Гадание по венку

Гадание по венку

Также вечером, на заходе солнца, девушки плетут венки из лесных и полевых цветов. После чего они, загадав желание, опускают их в озеро или реку, И если венок поплыл далеко, тогда желание обязательно сбудется, но если венок через непродолжительное время пристал к берегу недалеко от места, где его опустили в воду – придется ждать до следующего года, чтобы снова испытать свою судьбу.

Гадание по кругам на воде

Для такого необычного гадания на Ивана Купала, чтобы лучше узнать свою судьбу с суженым, в широкую и глубокую миску наливают воду. Когда же наступает закат, девушки должны шепотом произнести воде свое желание, после чего бросить туда небольшой камешек. Если число кругов на воде будет парным – тогда желание сбудется, если нечетное – желанию не суждено сбыться.

Гадание по цветам

Не зря же на праздник Ивана Купала влюбленные ищут цветок папоротника, который расцветает только в купальскую ночь. Именно поэтому с таким необычным гаданием на суженого, как с цветами, девушки уделяют наибольшее внимание. Вечером накануне праздника девушки садятся в круг, предварительно собрав все вместе самые разные цветы. Одна из девушек выбирает цветы по одному, произнося: "Кому этот цветок достанется?", а другая девушка, которая сидит спиной к цветам, называет имя кого-либо из присутствующих.

Девушки собирают цветы и гадают на них

После этого, какой цветок кому достанется, судят об отношении к себе задуманного парня:

Боярышник – есть надежда на любовь.

Василек – в тебя влюбятся.

Вьюнок – он тебя никогда не полюбит.

Гвоздика (белая) – грусть.

Гвоздика (желтая) – пренебрежение.

Гвоздика (красная) – страстная любовь.

Георгин – признательность.

Жасмин – только "ухаживания", которое не предсказывает серьезных намерений.

Колокольчик – не верь ему, обманет.

Лютик – на свидании все прояснится.

Маргаритка – застенчивая любовь.

Мята – тебя очень сильно любят.

Незабудка – боится тебя потерять.

Ноготки – вы расстанетесь.

Пион – стыд за его поступок.

Роза (белая) – любит сильно, но не показывает этого.

Роза (красная) – тоскует по тебе.

Ромашка – он сомневается в своей любви.

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Теги: Новости Украины История Новости культуры LifeStyle Публикации
Источник: 24 Канал
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