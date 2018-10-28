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      Гадкое глумление над ребенком в школе и как оккупанты воруют в Херсоне воду – топ-5 видео недели

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      Топ-5 видео недели
      Топ-5 видео недели / 24 канал

      Сайт "24" предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      Оккупанты аннексированного Крыма начали воровать воду из украинского Херсона

      Крым все ближе к экологической катастрофе. Летнюю засуху заменила осенняя, дождей почти нет, а вода в подземных водах становится соленой, поэтому употреблять ее нельзя. А все потому, что Крым больше не под украинским контролем и власть отказалась поставлять оккупантам воду из Днепра. Поэтому они прибегли к радикальным шагам – буквально крадут воду из Херсона.

      Нагло пользоваться украинскими ресурсами России не привыкать. Воруют, потому что не хватает. Прежде всего – воды. Особенно для промышленных нужд. Полуостров постепенно превращается в пустыню. Оккупанты во всем обвиняют Украину, которая прекратила подачу воды из Днепра еще в 2014 году, а в прошлом году построила дамбу и окончательно отрезала Крым от днепровской воды. Это при том, что собственными источниками полуостров обеспечен лишь на 15%.

      Видео опустошенного Крыма и кражи воды

      Грузовой кран разбил почти 20 автомобилей в центре Киева

      Утром 23 октября грузовой кран врезался в машины на бульваре Леси Украинки в центре столицы. Полиция ограничила часть бульвара красной лентой, вдоль обочины выстроились в очередь троллейбусы. Движение от Киевской крепости до Бессарабки перекрыли. Водитель автокрана оправдывается: у него отказали тормоза. Полицейские проверили его на драгера, однако алкоголя в крови – не нашли.

      Принадлежит "КАМАЗ" фирме "Коп-сервис". На сайте компании за час аренды просят 300 гривен. По телефонам, которые указаны на самой машине, никто не отвечает. Охранники офиса компании говорят, что директор действительно парковал шесть грузовых машин, но съехал несколько месяцев назад. Где держит технику – не знают. Именно фирма-владелец крана должна возместить расходы на ремонт, уверяют юристы. Ведь машину, вероятно, выпустили в неисправном состоянии.

      Видео об аварии и свидетельства очевидцев

      В одной из школ Харькова ребенку показательно не дали сладостей, потому что родители не сдали деньги

      В харьковской школе вспыхнул конфликт из-за торта: мама одной из учениц не сдала деньги на нужды класса, поэтому ее дочь поставили перед доской на праздновании сказали, что для нее торта нет. Мама одноклассника девочки Наталья Добрынина в комментариях написала, что классный руководитель не позволила ученице уйти домой с празднования.

      Учительницы, по словам завуча, в то время в классе не было. Она о ситуации узнала из уст этой участницы родительского комитета. В учебном заведении ситуацию решают. Там рассказывают, что уже были беседы с ребенком, его мамой, другими родителями. Кроме того, планируются дополнительные обсуждения, чтобы не допустить возникновения подобных ситуаций в будущем.

      Видео о скандале с унижением ребенка в школе

      Победный бой с оккупантами у поселка Золотое Луганской области

      Военные говорят, что в среду, 24 октября, пророссийские боевики просто обнаглели и решили пойти в атаку на украинские позиции. В группе врагов было 10 наемников, но застать врасплох украинских военных им не удалось. Завязался жесткий бой. Красными ракетами диверсанты пытались вызвать поддержку своей артиллерии. Военные ВСУ обстрелами прижали к земле пророссийских боевиков, и те бросились наутек. Украинские защитники в очередной раз удачно выполнили свою работу, не отдав оккупантам и метра родной земли.

      Видео о бое под Золотым

      Жуткая трагедия в Киеве: мать утопила двух своих детей

      26 октября в Киеве мать утопила двух своих детей – шестилетнюю Анну и пятилетнего Даниила Бабкиных. Сначала брата с сестрой разыскивала полиция, а в воскресенье уже стало известно, что детей утопила в озере их мать Екатерина Бабкина. Женщина призналась в содеянном. Она тоже хотела утопиться, но не смогла.

      Причиной поступка матери стало то, что отец ушел из семьи и женился на другой женщине. Также известно, что мать с отцом детей развелись полтора года назад. Как рассказали правоохранители, 26 октября Екатерина забрала детей, накормила в пиццерии Mister Cat и отвела купаться на озеро. Там женщина утопила брата с сестрой, после чего отправилась пешком в сторону Черниговской области по трассе, где ее задержала полиция.

      Видео о деталях страшного преступления

       

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Украина – Россия Жертвы Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Харькова Образование Дети и несовершеннолетние Аварии и ДТП Авария с краном в Киеве Новости Киева Аннексия Крыма Новости Крыма Видео недели
      Источник: 24 канал
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