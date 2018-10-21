"Гай – сепар": ультрас "Олимпика" встретил новичка клуба жесткими кричалками

Недавно Алексей Гай вернулся в Украину после 4 лет в Азербайджане и России. 21 октября он провел свой первый матч за "Олимпик" – против "Черноморца".

Болельщики донецкого клуба не слишком приветливо встретили полузащитника – ему вспомнили игру в России и, вероятнее всего, отказ надевать футболку в поддержку украинской армии, пишет Tribuna.com.

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Во время матча фанаты скандировали: "Леша, сколько платят в "Кубани"?" А также повесили листовки с надписью "Сепар", хоть они и очень маленькие, чтобы их увидеть издалека.

Ултрас "Олимпика" назвал Алексея Гая "сепаром"

Напомним, что Гай перешел в "Олимпик" 9 дней назад на правах свободного агента. Матч с "Черноморцем" стал для него первым за 4 года в УПЛ после игры в Азербайджане и России.

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