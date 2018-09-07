Гайтана очаровала сеть милыми фото с дочкой

Украинская певица Гайтана растрогала сеть новым снимком с маленькой дочкой Сапфир-Николь

Хоть Гайтана не афиширует личную жизнь, но каждый раз публикует фото с маленькой Николь. Недавно звездная мама и 1-летняя дочь вместе позировали в изысканных черных нарядах.

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Пользователи написали множество комментариев с комплиментами: "Красавицы", "Бусинки", "Вы – красавицы".

Напомним, Гайтана родила первенца от продюсера Алекса Смарта в июле прошлого года.