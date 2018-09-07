Гайтана очаровала сеть милыми фото с дочкой
Украинская певица Гайтана растрогала сеть новым снимком с маленькой дочкой Сапфир-Николь
Хоть Гайтана не афиширует личную жизнь, но каждый раз публикует фото с маленькой Николь. Недавно звездная мама и 1-летняя дочь вместе позировали в изысканных черных нарядах.
Читайте также: Гайтана впервые появилась на публике с мужем: фото
Пользователи написали множество комментариев с комплиментами: "Красавицы", "Бусинки", "Вы – красавицы".
Напомним, Гайтана родила первенца от продюсера Алекса Смарта в июле прошлого года.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
В ближайшее время пожарная инспекция будет ликвидироваан, – Деева18 февраля 2017 , 20:16
Обидчики Украины установили историческое достижение на чемпионатах Европы25 июня 2016 , 20:36
Ахметов не посещает матчи Шахтера 1111 дней18 мая 2017 , 14:44