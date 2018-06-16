Гайтана призналась, как живет ее отец в Африке

Украинская певица Гайтана никогда не скрывала своего отношения к отцу, который сейчас живет в Африке. Звезда в очередной раз это подтвердила, рассказав о его отношениях со второй женой.

Певица Гайтана после стремительной карьеры решила посвятить все свое время семье. Артистка является счастливой мамой дочки Сапфир-Николь и не скрывает своего счастья от замужества с саунд-продюсером Алексом Смартом. Теперь артистка решила рассказать, с кого она брала пример в создании семьи и как живут ее родители в Африке.

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Как утверждает певица, ее отец Клавер Эссами – всегда учил дочь, что мужчина должен быть ответственным, серьезным, заботливым и обеспечивать свою жену. Между тем женщина рядом с ним должна чувствовать себя счастливой, спокойной и много отдыхать. Такое наставление отца Гайтана позаимствовала для своей семьи.

Допис, поширений GAITANA/ГАЙТАНА (@gaitana_music) 13 Тра 2018 р. о 9:40 PDT

Кроме этого, отец Гайтаны очень заботится о своей второй жене. Мужчина уже позаботился о том, чтобы она жила без забот в случае его смерти.

"Когда они поженились, папа начал строительство дома для своей жены на земле ее родителей и открыл салон красоты, чтобы, если что-то случится с ним, она хорошо жила. Отец всегда покупает ей лучшие наряды, водит ее в хорошие заведения, всегда терпеливо ждет, если она занята собой, тепло обнимает и говорит много хороших слов. Он уважительно относится к своей жене, не устает восхищаться и благодарить ее", – рассказала Гайтана.

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По словам певицы, они дорожат отношениями и боятся потерять друг друга. Отец Гайтаны называет свою жену королевой, а она его – королем. Поэтому именно такая модель отношений для артистки является идеалом.

"Ведь мужчину уважают не за обещания, слова, а за дела, поступки и отношение к своей жене. Эх, как они смотрят друг на друга, и это больше, чем "любовь на словах", – добавила Гайтана к трогательной истории.

Отметим, что мама Гайтаны развелась с мужем, когда певице было 6 лет. Ее отец остался жить в Конго, а мама Татьяна забрала дочку в Украину.