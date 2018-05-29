Гайтана в пикантных шортах показала, как занимается спортом: видео
Украинская певица Гайтана тоже прониклась спортивной тенденцией и опубликовала в сети видеоролик, в котором занимается фитнес-упражнениями. Пользователи прокомментировали отличную фигуру певицы и поддержали ее в новом занятии.
Свои спортивные упражнения Гайтана продемонстрировала на балконе собственной квартиры. Для видео артистка надела удобные спортивные шорты и мини-топ, которые прекрасно подчеркивали ее формы.
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"Настроение замечательное. Я сегодня проснулась и начала кардио под #childishgambino. А с чего начинается ваше утро?", – поделилась певица в Instagram.
Певица Гайтана неоднократно делилась со своими поклонниками соблазнительными "утренними" фото, в заметках которых рассказывает о своих традиционных утренних процедурах и о людях, которые ее вдохновляют.
Стоит добавить, что 39-летняя певица Гайтана имеет дочь Николь, которую она родила в конце июня прошлого года. О своем материнстве певица сообщила в начале июля 2017 года, опубликовав интригующее фото с цветами и с подписью-поздравлением ко дню семьи. Отцом ребенка стал ее партнер – саунд-продюсер Алекс Смарт.