Гайтана впервые появилась на публике с мужем: фото

Популярная певица Гайтана держит свою личную жизнь под семью замками. Однако артистка сделала исключение и пришла с мужем, саунд-продюсером Алексом Смартом на Ukrainian Fashion Week.

Оценить новую коллекцию дизайнера Andre Tan Гайтана пришла в компании Алекса, лицо которого ранее она не показывала. Это был первый выход четы в свет.

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Гайтана с мужем Алексом Смартом/ Фото: tabloid.pravda.com.ua



Это первый совместный выход пары/ Фото: jetsetter.ua

Для модного события Гайтана выбрала наряд от украинского дизайнера Vozianov. Образ певицы состоял из темно-зеленого топа, черной накидки и джинсов с замками.



Фото: tsn.ua



Фото: tsn.ua

Напомним, в 2017 году Гайтана впервые призналась, что уже почти год замужем. Супруги воспитывают годовалую дочь Сапфир-Николь.