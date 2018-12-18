"Галатасарай" уже напечатал футболки с фамилией Селезнева, – агент украинца

Агент украинского нападающего Евгения Селезнева Иван Пироженко рассказал о будущем своего клиента.

В своем аккаунте в Instagram представитель футболиста отметил, что тот еще ни с кем не подписывал контракт. Вместе с тем, заверил он, игроком интересуются пять-шесть клубов.

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Хочу внести ясность по ситуации Евгения Селезнева. Много слухов, мифов ходит в его адрес как в нашей прессе, так и в турецкой, что Женя подписал контракт с "Ризеспором". Ничего мы не подписали. Это один из пяти-шести клубов, которые мы имеем на данный момент. Мы до конца пытаемся довести дело с "Галатасараем", задача, которую мы поставили два года назад. Насколько я знаю, уже напечатаны футболки с фамилией Селезнев,

– заявил Пироженко.

Отметим, что подписать Селезнева "Галатасарай" пытался еще летом за 1 миллион евро, но нынешний клуб форварда тогда не отпустил. После этого стамбульцы планировали трансфер Евгения летом 2019-го на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Евгений Селезнев подписал предварительный контракт с турецким "Ризеспором".

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