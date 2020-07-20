В Харькове во время открытия фотостудии на Харьковском приборостроительном заводе имени Шевченко 20 июля погибла известная в городе фотограф Галина Карацюба. Она покинула огороженную для студии территорию и сорвалась в шахту.

О трагической гибели Галины Карацюбы пишет местный новостной портал NewsRoom.

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Во время открытия фотостудии Darkloft девушка якобы ослушалась запрета покидать определенные пределы студии. Она отошла далеко за огражденную территорию, чтобы поснимать. Тогда Галина сорвалась в шахту завода, где и разбилась.

У Галины Карацюбы осталась несовершеннолетняя дочь. В инстаграме фотографа уже начали писать слова соболезнований ее родным и близким.

К слову, социальная сеть Карацюбы заполнена большей частью ее работ, а вот фото с самой фотографом очень мало. На одном из немногих фото она изображена слева.

Правда, в этой истории все довольно неоднозначно. В соцсетях другие харьковские фотографы пишут, что девушка не покидала пределы студии, а упала в шахту именно на месте фотостудии.

Также студию обвиняют в том, что там не соблюдали никаких правил техники безопасности. Более того, фотостудию сделали в аварийном здании завода.

В полиции инцидент пока не комментировали, но обещают сделать это чуть позже – как только установят все детали инцидента.



Шахта на заводе, где погибла Галина Карацюба / Фото NewsRoom