На Троицу в Украине наблюдали редкое явление гало: что это
На Троицу 7 июня украинцы могли наблюдать необычное оптическое явление в атмосфере – гало. Яркий круг вокруг солнца видели жители Киева и Одессы.
Гало в Киеве
В столице гало засияло в небе во время праздничной литургии на Троицу. О том, что гало появилось просто во время церковной службы, пишет Центр информации УПЦ на своей странице в фейсбук.
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Гало в Киеве над лаврой / Фото Центра информации УПЦ
Гало в Одессе
Такое же явление наблюдали и в солнечной Одессе. Яркий светлый круг видели посетителей пляжей. Изрядно порадовали местных круги у Солнца, чем они делятся в соцсетях.
Яркое гало в Одессе / Фото из соцсетей
Гало над пляжем в Одессе – смотрите видео
Однако и среди "бетонных джунглей" видели необычное гало.
Гало посреди спального района / Фото из соцсетей
Недавно, 23 мая, гало видели жители Западной Украины. Необычное явление наблюдали во Львове и области.
Что такое гало?
Гало – это оптическое явление в атмосфере, возникающее вследствие преломления и отражения света в ледяных кристаллах. Чаще всего наблюдается в перисто-слоистых облаках, реже – при других условиях. Самая распространенная форма гало – светлый слабо окрашенный круг вокруг Солнца или Луны.
Гало можно наблюдать в любое время года, как днем, так и ночью вокруг Солнца или Луны, а в холодную погоду – даже вокруг уличных фонарей или ламп. Летом такое тоже случается, но крайне редко.