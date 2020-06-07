На Троицу 7 июня украинцы могли наблюдать необычное оптическое явление в атмосфере – гало. Яркий круг вокруг солнца видели жители Киева и Одессы.

Гало в Киеве

В столице гало засияло в небе во время праздничной литургии на Троицу. О том, что гало появилось просто во время церковной службы, пишет Центр информации УПЦ на своей странице в фейсбук.

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Гало в Киеве над лаврой / Фото Центра информации УПЦ

Гало в Одессе

Такое же явление наблюдали и в солнечной Одессе. Яркий светлый круг видели посетителей пляжей. Изрядно порадовали местных круги у Солнца, чем они делятся в соцсетях.



Яркое гало в Одессе / Фото из соцсетей

Гало над пляжем в Одессе – смотрите видео

Однако и среди "бетонных джунглей" видели необычное гало.



Гало посреди спального района / Фото из соцсетей

Недавно, 23 мая, гало видели жители Западной Украины. Необычное явление наблюдали во Львове и области.

Что такое гало?

Гало – это оптическое явление в атмосфере, возникающее вследствие преломления и отражения света в ледяных кристаллах. Чаще всего наблюдается в перисто-слоистых облаках, реже – при других условиях. Самая распространенная форма гало – светлый слабо окрашенный круг вокруг Солнца или Луны.

Гало можно наблюдать в любое время года, как днем, так и ночью вокруг Солнца или Луны, а в холодную погоду – даже вокруг уличных фонарей или ламп. Летом такое тоже случается, но крайне редко.