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Гамбургеры или хот-дог: какой фаст-фуд самый вредный

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Хотя хот-доги – менее калорийные, однако они являются более вредными, чем гамбургеры
Хотя хот-доги – менее калорийные, однако они являются более вредными, чем гамбургеры / Jófogás

Медики выяснили, что среди так называемой "быстрой пищи" или, как еще ее называют, фаст-фуда есть продукция, которая имеет меньшую калорийность, и такая, что большую.

Согласно результатам исследования рынка заведений с таким питанием, самыми популярными блюдами являются хот-доги и гамбургеры, пишет "Обозреватель"

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Как подчеркивается, хотя и те, и те не принадлежат к "правильным" продуктам, однако наносят совершенно разный вред.

По данным Всемирной организации здравоохранения, калорийность хот-догов меньше, чем у бургеров. Правда, они являются более вредными из-за большого количества канцерогенов, поскольку их основной компонент – это колбаски и сосиски.

Зато, несмотря на свою калорийность, бургеры есть несколько полезнее. Дело в том, для их приготовления используется свежее мясо, которое намного лучше копченого, а также в них содержится больше белка, что является необходимым для организма.

Гамбургер, хот-дог, здоров'я, здорове харчування

Напомним, по результатам исследования, которое провели китайские ученые, как гамбургеры, так и хот-дог могут вызвать развитие астмы у человека.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровое питание Здоровье Здоровая жизнь исследования Food and Drinks
Источник: 24 Канал
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