Гандбол: Львовские "Кажаны" вырвали победу у швейцарской "Лозанны"

Львовские "Кажаны" вырвали победу в первом матче на евроарене. Чемпион Украины во встрече 1/32 финала Кубка ЄКВ дома одолели швейцарский клуб "Лозанна".

Украинцы смогли закончить поединок в трех партиях, однако победили только на тай-брейке – 3:2.

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"Кажаны" уверенно вели в матче 2:0 и первыми набрали 20 очков в третьей части игры. И все же сложили оружие в двух следующих партиях. В итоге, не реализовав два матч-бола, львовяне победили только со счетом 16:14. Вторая встреча состоится 14 ноября в Швейцарии.

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