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Гандбол: "Мотор" досадно уступил "Скьёрну" и выбыл из Лиги чемпионов

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"Мотор" в Дании уступил "Скьёрну" и вылетел из Лиги чемпионов / Пресс-служба ГК "Мотор"

Запорожский "Мотор" в матче плей-офф раунда гандбольной Лиги чемпионов не сумел добыть нужный результат против датского "Скьёрна" и итоге выбыл из турнира. Игра проходила на площадке соперников украинской команды 4 марта.

Итоговый счет встречи 33:26 в пользу "Скьёрна". Заметим, что на протяжении игры "Мотор" не сумел реализовать аж восемь 7-метровых (гандбольный пенальти – "24") подряд. Первое противостояние датской и украинской команд, которое состоялось в Харькове в дворце спорта "Локомотив" 24 февраля, завершилось со счетом 30:32 в пользу "Мотора".

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Поединок начался достаточно ровно, хотя в течение первых минут некоторое преимущество имели гости из Украины, игра которых в целом была построена на быстром переходе из обороны в атаку. Однако уже в середине первой половины украинская команда начала допускать много ошибок. Кроме того, при счете 11:12 "Мотор" еще и остался в двойном меньшинстве, а затем арбитр назначил два 7-метровые в их ворота. Этим в итоге и воспользовался "Скьёрн" и завершил первый тайм с пятиочковым отрывом – 20:15.

За первые десять минут второго тайма "Мотор" несколько сократил отставание до двух мячей, но потом не реализовал два 7-метровых. Правда, это было только начало, поскольку вратарь хозяев Тибор Иванишевич, вероятно, поймал кураж и до конца матча отразил еще 6 пенальти от "Мотора", что повлияло не только на настроение украинцев, но и на итоговый результат.

Итак, 33:26, и датчане выходят в 1/8 финала Лиги чемпионов, где их ждет венгерский "Веспрем". А "Мотор" прекращает борьбу в нынешнем розыгрыше самого престижного клубного гандбольного турнира Европы.

Лига чемпионов. Плей-офф раунд. Ответный матч

"Скьёрн" (Дания) – "Мотор" (Украина) 33:26 (20:15)

Первый матч – 30:32

"Скьёрн": Мирхол (7), Расмуссен (6), Сундергард (4), Ольссон (4), Конрадссон (4), Эггерт (3), Кристенсен (2), Штенбекен (2), Танген (1)

"Мотор": Денисов (7), Бабичев (4), Пуховски (3), Малашинскас (3), Буйненко (3), Пачковский (2), Шельменко (1), Сорока (1), Кубатко (1), Козакевич (1)

Теги: Новости Украины Новости спорта Новости Запорожья Дания
Источник: 24 Канал
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