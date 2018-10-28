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      ЭЛИНА СВИТОЛИНА НАЕЗД НА ЗРИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ГОНОК В КРИВОМ РОГЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Гандбол: сборная Украины одержала важную победу в отборе на Евро-2020

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      Наша мужская гандбольная сборная одержала важную победу в отборе на Континентальное первенство. Сине-желтые дома разобрались с Черногорией.

      Хозяева, в роли которых была именно сборная Украины, довольно быстро смогли захватить лидерство, поэтому на перерыв наши ушли с гандикапом в три гола.

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      Во втором тайме ребята даже увеличили преимущество. В итоге 29:24 – уверенный триумф сине-желтых. Украина идет на проходном втором месте в своей квалификационной группе. Следующий соперник подопечных Сергея Бебешко – аутсайдер квартета Фарерские острова.

      Напомним, сборная Украины неудачно стартовала в основном раунде квалификации на гандбольный чемпионат Европы-2020. Сине-желтые уступили на выезде сборной Дании со счетом 30:24.

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      Теги: Спорт Гандбол
      Источник: 24 канал
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