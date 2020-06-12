В Украине хотят ввести гарантированный минимальный доход. Его будут получать наименее обеспеченные слои населения. Рассказываем, что это такое и как это повлияет на социальные выплаты.

Что такое гарантированный минимальный доход

Министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире проекта "Право на власть" подтвердил, что правительство намерено создать гарантированный минимальный доход. Что это такое – читайте в материале 24 канала.

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Это гарантированная сумма выплат от государства. Значение, которого знают в мире, гарантированный минимальный доход – это финансовая помощь всем совершеннолетним гражданам в виде ежемесячных фиксированных выплат. Особенностью такого дохода является:

платится напрямую человеку без налогообложения;

выплата не зависит от доходов человека;

неважно трудоустроен ли человек официально, что отличает эту выплату от пособия по безработице.

Однако в Украине рассматривают несколько иной вариант гарантированного минимального дохода. Не для всех граждан, а только для наименее защищенных слоев населения. Фактически это не гарантированный минимальный доход, а просто еще одна социальная помощь.

Как это будет работать

Государство определит круг лиц, которые будут получать гарантированный минимальный доход. Они будут получать ежемесячное пособие. Размер пока неизвестен, лишь то, что это будет больше, чем минимальная помощь безработным (650 гривен) или пенсия (1 638 гривен). Вероятно помощь будет не выше прожиточного минимума. С 1 июля его поднимут до 2 118 гривен.

Украинцы, которые будут получать выплаты, смогут искать работу без угрозы потерять эту соцпомощь.

Работает кто хочет, деньги получают все

В теории идея гарантированного минимального дохода – это распределение денег между всеми гражданами, чтобы они сами решали хотят они работать, хотят некоторое время отдохнуть, или, возможно, поступить на учебу. Мало стран могут себе такое позволить.

В Швейцарии в 2016 вопрос введения гарантированного минимального дохода вынесли на референдум. Жители проголосовали против гарантированного дохода в размере 2 418 долларов, поскольку боялись, что им придется содержать тех, кто не захочет работать и уменьшится количество желающих на низкооплачиваемые ручные работы.



Накануне референдума в Швейцарии / Wikimedia Commons

Пока единственная страна, где гарантированный минимальный доход выплачивают всем – Иран. В 2011 страна ввела гарантированный доход, чтобы компенсировать затраты на воду, электроэнергию, отопление, топливо. Правительство издало значительные ежемесячные выплаты каждой семье: в среднем 29 процентов среднего дохода семьи. Экономисты обнаружили, что "программа не повлияла на предложение рабочей силы ощутимо". Программа все еще работает, пишет Vox.

В других странах пока практикуют выплаты определенным выборкам населения, так хотят сделать и в Украине.

Части финнов ежемесячно выплачивают 560 евро. Безработицу это не снизило, но в опросе люди называли себя более счастливыми. Более 2,3 миллиона испанцам ежемесячно выплачивают 461,5 евро. В Аляске, США, жильцам выплачивают ежемесячно 1-2 тысячи долларов, в зависимости от рынка нефти. Похожие эксперименты в разное время проводили в Канаде, Германии и Нидерландах, но отказались от этого.

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Какие угрозы несет гарантированный минимальный доход

Гарантированный минимальный доход внедряют в высокоразвитых странах с профицитом бюджета. Украина не относится ни к тем, ни к тем. Дефицит бюджета составляет почти 300 миллиардов гривен. Это антирекорд за все годы независимости. Чтобы его покрыть Украина заимствует деньги.

"Когда мы говорим про минимальный гарантированный доход, предполагается, что это базовая величина, которую получат все граждане страны независимо от их социального статуса. Как правило, этот минимальный доход не облагается налогом. Такая выплата является гарантией высокого потребительского уровня граждан страны. Позволить себе это могут страны, в которых высокий профицит госбюджета и доходы значительно превышают расходы, которые они в пределах своих обязательств имеют. Конечно, это не об Украине. У нас хотят все социальные выплаты, которые проводят за очень большими программами и часто вообще никак не корреспондируют, свести в один реестр и объединить," – отмечает экономический эксперт Олег Пендзин в комментарии 112-Україина.

Деньги на выплаты этого гарантированного дохода компенсируются от любого дохода, полученного где-нибудь. Однако в Украине во время кризиса нет лишнего дохода. В развитых странах, где ввели похожую схему, деньги идут из профицита бюджета. В Украине же расходы превышают доходы и это при том, что кризис только начинается. Поэтому откуда будут брать деньги – пока неизвестно.

Эксперт называет эту инициативу не гарантированным минимальным доходом, а скорее объединенной системой социальной помощи. Это означает, что вместо многих отдельных льгот, будет только этот гарантированный доход. Однако, пока его размера не обнародуют, то трудно предсказать будет ли это позитивным или негативным для населения. Эксперт Олег Пендзин считает, что люди, которые получают несколько пособий (например, по безработице, субсидии и еще чего-то) – остаются в проигрыше. То есть после внедрения гарантированного дохода некоторые украинцы наоборот будут получать меньше.

Настоящая цель понятна: систематизировать льготы, введя новую социальную выплату, и в корне пересмотреть критерии получения выплаты. В процессе просмотра часто эти критерии ужесточаются, а получатели различных выплат в конечном итоге имеют меньше денег на руках,

– считает эксперт.

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Как это повлияет на уровень безработицы

В зависимости от размера помощи, внедрение гарантированного минимального дохода может иметь два последствия, пишет социолог Ольга Пищулина.

Если размер пособия мал – украинцы не будут бояться потерять эту помощь (в отличие от пособия по безработице) и искать работу, поскольку этой помощи не будет хватать на жизнь. Если размер пособия будет выше прожиточного уровня – может возникнуть ситуация, когда украинцы, работающие будут содержать безработных. Если размер дохода будет достаточным для жизни, то это может только увеличить уровень безработицы и переложить это финансовое бремя на украинцев, которые работают и платят налоги.

Отметим, что в Украине стремительно выросла безработица. По состоянию на 1 июня зарегистрировали более 510 тысяч безработных. Фактическое количество достигает до 3 миллионов.

Преимущества и недостатки гарантированного минимального дохода

О том, гарантированный минимальный доход – это хорошо или нет, дискутируют в разных странах уже десятилетиями. Именно поэтому, прежде чем вводить его, страны тестируют на малой выборке людей. Мы собрали основные преимущества и недостатки осуществления такого дохода.

Преимущества

Ученые, поддерживающие концепцию гарантированного минимального дохода утверждают, что это более эффективный способ преодолеть бедность, чем давать выборочные льготы в рамках социальной защиты населения. Гарантированный доход – это единая система поддержки населения, которая работает более эффективно и уменьшает расходы на бюрократию. Об этом пишет Ольга Пищулина, ведущий эксперт социальных и гендерных программ Центра Разумкова.

Объединение всех льгот в одну систему может сделать выплаты прозрачными и более адресными. То есть при правильном подходе, распределение денег в рамках одной системы могут сделать более справедливым, чем это делается в рамках различных, не связанных между собой программах.

В теории такая программа способствует уменьшению уровня безработицы, поскольку люди, получая этот доход, могут искать работу, которую хотят, без угрозы потерять помощь. Однако на практике ряда стран это оказалось ошибочным мнением.

Недостатки

Ликвидация стимула работать . Именно этого боялись жители Швейцарии, когда на референдуме в 2016 им предложили введение гарантированного дохода для всех граждан. Получение такой помощи наоборот может заставить людей уволиться и переложить содержание на других.



. Именно этого боялись жители Швейцарии, когда на референдуме в 2016 им предложили введение гарантированного дохода для всех граждан. Получение такой помощи наоборот может заставить людей уволиться и переложить содержание на других. Является инструментом перераспределения содержания граждан с работодателей на государство и может стать фактором существенного уменьшения заработной платы у работающего населения.



Будет способствовать дальнейшему расслоению общества.

Экономический паспорт украинца от Зеленского

Похожую идею к гарантированному минимальному доходу Зеленский предлагал еще раньше. Законопроект №2754 предусматривает создание личного счета для каждого украинца, который родится после 1 января 2021 года и проживет следующие 18 лет в Украине. В течение 18 лет на счету будут накапливаться деньги. А для этого предлагают привлечь деньги от продажи украинских полезных ископаемых в размере 1%. Средства будут распределять поровну на счета.

После совершеннолетия украинец сможет использовать эти деньги как захочет – государство его не будет контролировать.

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На каком этапе законопроект

В январе этого года законопроект предоставили депутатам для ознакомления. В марте два комитета дали свои выводы относительно закона. Пока проект не внесли в повестку дня.