Гарри еще доступен: IKEA удивили продуктом для незамужних

Перед королевской свадьбой принца Гарри и Меган Маркл сувенирные лавки Великобритании просто ломились от разнообразия продукции с изображениями жениха и невесты. Однако шведская компания IKEA удивила покупателей не менее оригинальным продуктом.

Так, представители компании сообщили, что производитель мебели выпустил белое кресло с названием "Гарри" ("Harry").

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"Не беспокойтесь, дамы. Гарри все еще доступен", – так звучит рекламный слоган IKEA и стоит такой продукт 65 долларов.

Кресло стало доступным среди товаров IKEA уже в субботу – в день свадьбы принца Гарри и Меган. Комментаторы под Facebook-заметке ставят "восторженные" предпочтения и даже оставляют пикантные комментарии.

Напомним, что 19 мая состоялась королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл в Виндзорском замке, в часовне Святого Георгия. Перед свадебной церемонией Елизавета II удостоила своего внука-жениха и его жену титулами герцогов Сассекских. На самой свадьбе присутствовали несколько тысяч гостей, среди которых супруги Клуни, Серена Уильямс, Бекхэмы и многие другие.