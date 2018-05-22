11:47
22 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
21°C 9°C
  • среда
    24°C 11°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    23°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сирийский туризм. Путинский кошелек Абрамович
Вєсті Кремля
00:12, сегодня
Вести.UA. Обнаженная Тимошенко. Радикальная болезнь
Вєсті.UA
20:17, 21 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Декор и дом
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Гарри еще доступен: IKEA удивили продуктом для незамужних

261 Читати новину українською
Гарри еще доступен: IKEA удивили продуктом для незамужних
Гарри еще доступен: IKEA удивили продуктом для незамужних / www.gettyimages.in

Перед королевской свадьбой принца Гарри и Меган Маркл сувенирные лавки Великобритании просто ломились от разнообразия продукции с изображениями жениха и невесты. Однако шведская компания IKEA удивила покупателей не менее оригинальным продуктом.

Так, представители компании сообщили, что производитель мебели выпустил белое кресло с названием "Гарри" ("Harry").

Читайте также: В сети смеются с нелепых товаров с изображением принца Гарри и Меган Маркл: фото

"Не беспокойтесь, дамы. Гарри все еще доступен", – так звучит рекламный слоган IKEA и стоит такой продукт 65 долларов.

Кресло стало доступным среди товаров IKEA уже в субботу – в день свадьбы принца Гарри и Меган. Комментаторы под Facebook-заметке ставят "восторженные" предпочтения и даже оставляют пикантные комментарии.

Напомним, что 19 мая состоялась королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл в Виндзорском замке, в часовне Святого Георгия. Перед свадебной церемонией Елизавета II удостоила своего внука-жениха и его жену титулами герцогов Сассекских. На самой свадьбе присутствовали несколько тысяч гостей, среди которых супруги Клуни, Серена Уильямс, Бекхэмы и многие другие.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Королевская свадьба Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Декор и дом
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
сегодня, 08:41 У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
Ольга Черненко 770
Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
21 мая, 22:00 Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
Олексій Чибісов 1778
Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
21 мая, 12:30 Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
85
Тело в розницу: по какой цене украинцы продают свои органы
21 мая, 19:39 Тело в розницу: по какой цене украинцы продают свои органы
Вікторія Кутьїна 734
Финансовый директор
21 мая, 19:02 Финансовый директор "Укрзализныци": "Совковые" поезда уходят в прошлое
Яніна Ткачук 976
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук