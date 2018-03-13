Гарри и Меган: Королевская история любви – опубликованы первые кадры из биографического фильма

Все поклонники королевской семьи с нетерпением ждут появления фильма "Гарри и Меган: Королевская история любви", который выпустит американский телеканал Lifetime.

Первая информация о съемках фильма появилась еще в январе, однако на ресурсе Just Jared уже появились первые фото из сцен кинокартины.

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История о королевской любовь между принцем Гарри и Меган Маркл покажет ключевые сцены из их знакомства и приготовлений к свадьбе, которая, кстати, состоится 19 мая 2018 года. Именно к этой дате, 13 мая, телеканал планирует выпустить фильм о развитии нежных чувств актрисы и британского аристократа.

На первых фотографиях можно увидеть главных героев, – Парис Фитц-Хенли, которой досталась роль Меган Маркл, и Мюррея Фрейсера, сыгравшего принца Гарри. Пара стоит на промо-кадрах в романтических образах двух влюбленных.

Принц Гарри (Мюррей Фрейсер) и Меган Маркл (Парис Фитц-Хенли)

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На новых фотографиях также появляются такие герои как королева Елизавета II (актриса Мэгги Салливан), принц Чарльз (Стив Култер), герцогиня Корнуольская (Дебора Рамси), принц Уильям (Берджесс Ебернетти), Кейт Миддлтон (Лаура Митчелл), принц Джордж (Престон Карват) и принцесса Шарлотта (Бриела Вайнтрауб).



Принц Уильям (Берджесс Ебернетти) и Кейт Миддлтон (Лаура Митчелл),

принц Гарри (Мюррей Фрейсер) и Меган Маркл (Парис Фитц-Хенли)



Королева Елизавета II (Мегги Салливан)



Принц Чарльз (Стив Култер) и герцогиня Корнуольская (Дебора Рамси)



Принц Уильям (Берджесс Ебернетти) и Кейт Миддлтон (Лаура Митчелл) с детьми

принцем Джорджем (Престон Карват) и принцессой Шарлоттой (Бриела Вайнтрауб)