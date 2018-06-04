Гарри Стайлс позировал с курицей и щенками для новой кампании Gucci: фото

Популярный певец, экс-солист One Direction Гарри Стайлс снялся в новой рекламной кампании Men's Tailoring от Gucci.

24-летний Гарри Стайлс позирует фотографу Глену Лачфорду в традиционном британском пабе Fish & Chips.

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Правда, такой выбор локации необычный для Gucci, но креативный дизайнер Микеле придает этим долю иронии даже в кампейн линии мужских костюмов. Так, на одном кадре Стайлс в окружении собак, на другом – с курицей в руках, на фоне витрины и вместе с обычными посетителями кафе.

Гарри Стайл для нового кампейна Gucci