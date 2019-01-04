Гарсия нокаутирует Ломаченко – чемпион WBA

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBA Super Лео Санта Крус назвал боксера, который может победить украинца Василия Ломаченко.

Санта Крус уверен, что Майки Гарсия нокаутирует Василия Ломаченко.

Читайте также: Звездный боксер признался, что боится драться с Ломаченко

"Он отличный боец, он действительно очень умелый боксер. Думаю, будет сложно найти человека, который побьет Ломаченко в его же дивизионе. Но я знаю одного такого – это Майки Гарсия. Думаю, он очень сильный. Ломаченко даст бой, но Гарсия нокаутирует его", – заявил Санта Крус.

Напомним, что чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко не скрывает, что хочет драться с Майки Гарсия. Однако есть ряд препятствий в организации этого поединка.