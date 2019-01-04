Гарсия нокаутирует Ломаченко – чемпион WBA
Чемпион мира в полулегком весе по версии WBA Super Лео Санта Крус назвал боксера, который может победить украинца Василия Ломаченко.
Санта Крус уверен, что Майки Гарсия нокаутирует Василия Ломаченко.
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"Он отличный боец, он действительно очень умелый боксер. Думаю, будет сложно найти человека, который побьет Ломаченко в его же дивизионе. Но я знаю одного такого – это Майки Гарсия. Думаю, он очень сильный. Ломаченко даст бой, но Гарсия нокаутирует его", – заявил Санта Крус.
Напомним, что чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко не скрывает, что хочет драться с Майки Гарсия. Однако есть ряд препятствий в организации этого поединка.
Источник: 24 Канал
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