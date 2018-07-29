Гарсия по очкам победил Истера и завоевал пояс IBF: видео боя

Чемпион WBC Майки Гарсия (39-0, 30 КО) завоевал пояс IBF в легком весе, победив Роберта Истера-младшего (21-1, 14 КО).

Гарсия доминировал в ринге в большинстве раундов, а в третьем даже отправил Истера в нокдаун. Майки получил единогласную победу по очкам: 116:111, 117:110, 118:109.

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30-летний Гарсия является непобежденным боксером, выиграв все 39 поединков (30 нокаутом) в карьере. 27-летний Истер потерпел первое поражение в карьере при 21 победе (14 нокаутом).

Нам этот бой интересен тем, что определился чемпион по двум версиям в категории Василия Ломаченко, который в легком весе является чемпионом по версии WBA.

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