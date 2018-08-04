Гаряче літо 2018: чи вдасться Кличку витримати удар

2018 рік став досить важким для Віталія Кличка. Чи зможе мер столиці не втратити свій рейтинг і як це може відбитися на рейтингу Петра Порошенка.

Літо 2018 року стало для Кличка та його команди часом важких випробувань. Підвищення цін на метро, затоплені дороги та протистояння з "Нафтогазом" – це жорстка реальність управління містом з застарілою інфраструктурою. Однак втомленому від політики виборцю байдуже – він голосував за менеджера.

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Особисті іміджеві втрати команди Кличка тягнуть за собою також Президента.

Рейтинг Петра Порошенка у місті Києві великою мірою залежить від того як сприймають виборці столиці свого мера. Віталій Володимирович – голова Центральної ради Блоку Петра Порошенка "Солідарність", а його УДАР став чи не основним ядром пропрезидентської партії.

"Київський потоп" показав занедбаність колекторів і показав, що інфраструктура міста не є сильно готовою до дощів. 26 липня у Києві пройшли опади. Деякі об’єкти інфраструктури (наприклад, тунель біля метро "Дорогожичі" майже повністю були залиті водою. Кличко став героєм фото жаб.

Кличкові пригадали його крилату фразу "Он устал" про обвал мосту на Шулявці в 2017 році. Справедливості заради варто зазначити, що мер просто мав на увазі втому металу.

"Потоп" фактично перекрив інформаційну хвилю щодо подорожчання цін на громадський транспорт. Хоч покращення якості рухомого складу поки не видно.

"Фотожаби" про Кличка розраховані переважно на інтернет-публіку. Досить гучну в інформаційному плані, однак результати виборів у столиці традиційно роблять літні люди.

Саме на них розрахована акція "Лікар у вашому домі", яка розпочалася буквально за кілька днів після дощів та майже збіглася в датах з останніми термінами обміну жетонів на метро – зі старих на нові. У наметах можна було пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла тощо. Гарний крок. Але чи зможе він перекрити питання про відсутність гарячої води?

Найбільшим дамоклевим мечем над Кличком є конфлікт між "Нафтогазом" і КМДА.

27 квітня завершився продовжений договір між Київрадою та Київенерго – підприємством, яке внаслідок вдалих комбінацій свого часу фактично повністю було підконтрольне структурам Ріната Ахметова.

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Передача комплексів Київенерго в комунальну власність мала би принести політичні бали. Адже місто (як зазначали прихильники цього кроку) не може недбало ставитися до містян.

При передачі комплексів київська влада замовчала одне, хто платитиме за борги. Андрій Коболєв (голова "Нафтогазу", який у той час активно боровся за свою премію) зайняв однозначну позицію – за борги має платити місто.

Протистояння тривало більше двох місяців. Коболєв запрошував Кличка та його команду на дебати.

На початку серпня "Нафтогаз України" заявив, що вітає рішення Київської адміністрації розпочати переговори про мирову угоду, за якою КП "Київтеплоенерго" прийме борги Київенерго.

Виглядає так, що основним бенефіціаром угоди виявився Рінат Ахметов. Вкотре громадяни заплатять зі своїх кишень за забаганки олігарха.

Враховуючи ситуацію, невдоволення платіжками та якістю послуг (у багатьох районах гаряча вода стала приємним спогадом), основний удар знову впаде на київську владу та Кличка особисто.

Не додає оптимізму команді Віталія Кличка також загальнонаціональний контекст. Зараз на уряд Володимира Гройсмана іде жорсткий тиск від зовнішніх партнерів про підняття ціни на газ для населення на 60%. Під питанням – наступний транш, а курс долара сьогодні вже перетнув позначку в 27 гривень (і зупинятися не збирається). Таким чином, українці знову перед вибором – вимагати субсидій для більш бідних людей, але підняти ціни на газ для отримання траншу МВФ, або ж дивитися на черговий Армагедон інфляції, яка з‘їдатиме купівельну спроможність гривні.

Президентська кампанія по факту вже йде. Віталій Кличко знаходиться у неприємній ситуації – мер, у якого все "валиться з рук". Чи помітять це на Банковій? Чи не спричинить ця ситуація до конфлікту, який поверне Кличка у самостійну політичну гру? Або хоча би штовхне на пошук нових політичних союзників.

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