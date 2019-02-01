Гассиев не был готов боксировать с Усиком на 100%, он с нетерпением ждет реванша, – тренер

Мексиканский тренер Абель Санчес рассказал, что россиянин Мурат Гассиев провел бой против украинского абсолютного чемпиона мира Александра Усика с травмой. Именно это, по мнению команды россиянина, повлияло на результат.

После поединка с Усиком команда россиянина заявила о том, что на решающий поединок Гассиев вышел с серьезной травмой плеча.

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"Прежде всего я вам скажу, что Мурат – очень добрый и позитивный парень. Его реабилитационный период после травмы подходит к концу. Он, конечно же, знает, что в бою с Усиком не был готов боксировать на 100%. А потому Мурат уже с нетерпением ждет возможности провести бой с украинцем в будущем. Переход в супертяжелый вес? Мы раньше об этом говорили. Считаю, окончательное решение будет принято тогда, когда он вернется в строй", – цитирует тренера vRINGe.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал, что лично Гассиев просит организовать поединок против Усика.

2 июля 2018 года в Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым. По единогласному решению судей победу одержал Усик.

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