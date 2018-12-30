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      Гассиев оценил шансы Усика в бою с россиянином Лебедевым

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      Гассиев оценил шансы Усика в бою с россиянином Денисом Лебедевым
      Гассиев оценил шансы Усика в бою с россиянином Денисом Лебедевым / ntv.ru

      Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев поделился мнением относительно возможного боя между абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком и Денисом Лебедевым.

      По мнению Гассиева, которого Усику удалось победить, бой будет интересным.

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      "Если у них получится договориться, то думаю, бой состоится. WBA вроде как обязала провести такой бой. Этот поединок будет очень интересным. С удовольствием его посмотрю. И если этот бой будет в России или в Украине, то при возможности с радостью поеду посмотреть", – сказал Гассиев в комментарии "РИА-Спорт".

      "Относительно итогов трудно загадывать, оба боксера двигаются на ногах, делают примерно одно и то же. Просто Усик более многоударный, а Лебедев жестче. Шансы, наверное, 50 на 50", – резюмировал Гассиев.

      Как известно ранее, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала украинского боксера Александра Усика до 10 марта 2019 года провести бой с россиянином Денисом Лебедевым. Об этом сообщил менеджер Лебедева Вадим Корнилов.

      Многие фаны Усика моментально заклеймили позором WBA. Однако они не совсем правы. Так как ситуация с чемпионом в отпуске Лебедевым – долгоиграющая, и это не первая резолюция, которую приняла WBA в отношении россиянина.

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      Теги: Спорт Бокс Александр Усик
      Источник: 24 Канал
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