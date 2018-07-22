Гассиев прокомментировал бой с Усиком

Российский боксер Мурат Гассиев считает своего недавнего оппонента украинца Александра Усика чуть ли не самым трудным соперником за всю карьеру. По его словам, это очень хороший для него опыт.

Об этом он заявил сразу после боя.

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"Прежде всего, хочу поздравить команду Александра Усика – отличная работа. Также хочу поздравить фанатов с Украины и из России", – подчеркнул спортсмен.

В то же время Гассиев добавил, что дрался с самым сложным соперником в карьере.

"Он (Усик – 24 канал) был фаворитом и доказал, что является лучшим. Это был очень хороший опыт для меня. У него была хорошая защита и мне трудно было попасть, но я делал то, что должен был делать. Я слушал свою команду , свой угол, но сегодня был день Александра Усика ", – убеждает россиянин.