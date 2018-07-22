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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Гассиев прокомментировал бой с Усиком

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Мурат Гассиев поделился эмоциями от боя против Усика
Мурат Гассиев поделился эмоциями от боя против Усика / Getty Images

Российский боксер Мурат Гассиев считает своего недавнего оппонента украинца Александра Усика чуть ли не самым трудным соперником за всю карьеру. По его словам, это очень хороший для него опыт.

Об этом он заявил сразу после боя.

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"Прежде всего, хочу поздравить команду Александра Усика – отличная работа. Также хочу поздравить фанатов с Украины и из России", – подчеркнул спортсмен.

В то же время Гассиев добавил, что дрался с самым сложным соперником в карьере.

"Он (Усик – 24 канал) был фаворитом и доказал, что является лучшим. Это был очень хороший опыт для меня. У него была хорошая защита и мне трудно было попасть, но я делал то, что должен был делать. Я слушал свою команду , свой угол, но сегодня был день Александра Усика ", – убеждает россиянин. 

Напомним, в ночь на 22 июля в столице России Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиевым. По единогласному решению судей победу одержал украинец.

Теги: Новости Украины Новости России Александр Усик Усик – Гассиев Новости спорта Бокс
Источник: 24 канал
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