Гассиеву могут сделать операцию после поединка с Усиком

Российский экс-чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев на данный момент проходит лечебные процедуры в Германии.

Об этом сообщил тренер бойца Виталий Сланов, отметив, что возможно Мурату понадобится операция.

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К сожалению, победы бывают не всегда. Мурат подошел к финальному поединку не в надлежащей форме, однако он еще молод и порадует нас своими выступлениями и достижениями. Сейчас он находится в Германии и ему надо будет пройти лечение, процедуры, возможно даже операцию. У него травма левого плеча. Мы пока не говорили о его будущем. Как только Мурат оправится от травм, мы обсудим ситуацию, – сообщил Виталий Сланов.

Напомним, в ночь на 22 июля в Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиевым. По единогласному решению судей победу одержал Усик.

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