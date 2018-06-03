Гастрит: как лечить и как уберечься от заболевания

Гастрит — это заболевание, при котором образуется воспаление оболочек желудка. И чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом, следует придерживаться простых рекомендаций медиков.

Об этом рассказала гастроэнтеролог Ирина Мирошниченко, передает ТСН.



Профилактика гастрита



Важнейшим и самым простым способом уберечься от гастрита является здоровое питание. Есть необходимо хотя бы четыре раза в день и принимать пищу небольшими порциями.

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Следует не забывать о том, что завтрак должен быть сытным, а ужин – легким. Медики рекомендуют употреблять рыбу, диетические сорта мяса и птицы, свежую зелень, овощи, фрукты и натуральные соки.

Чтобы избежать гастрита – ешьте супы



Стоит отказаться от жареной свинины, газированных и алкогольных напитков и пирожных. Также лучше забыть о таких продуктах, как: чипсы, сухарики, соленые орешки, копченые и консервированные продукты, колбасные изделия, фастфуд и сдобу. Еще специалисты рекомендуют ограничить добавление к блюдам специй и приправ (чеснок, лук, перец, лимонный сок, горчица ат прочее).

Кроме того, чтобы уберечь желудок от гастрита, стоит следить, чтобы:

- не пить кофе натощак;

- ограничить употребление колбасных изделий и полуфабрикатов;

- не пропускать завтрак и не есть за 3-4 часа до сна;

- не употреблять слишком холодной или горячей пищи и не переедать;

- тщательно пережевывать пищу;

- есть супы;

- не есть на пустой желудок слишком кислую пищу;

- не заниматься самолечением.

Чтобы избежать гастрита – не пейте кофе натощак



Питание во время гастрита



Если у человека диагностировали острый гастрит, придется отказаться от потребления свежих овощей, фруктов, хлебобулочных изделий, кофе, чая, сыра.

Разрешено есть не наваристые слизистые супы, постную отварную рыбу и мясо, некислый протертый творог, пить домашний кисель и некрепкий чай. Блюда должны быть исключительно вареными или тушеными, а добавление соли – минимальным.



Если гастрит с пониженной кислотностью, рекомендуется есть кислые ягоды, фрукты, овощи, наваристые мясные, рыбные, грибные и овощные супы. Также разрешено есть каши, кислый творог, мясо и пить натуральные соки, чай, кофе.



К блюдам можно добавлять лимонный сок, уксус, зелень, пряности, овощные и фруктовые соки. Ни в коем случае нельзя есть бобовые, сухофрукты, кукурузу, жирные сорта мяса и птицы.

При гастрите с пониженной кислотностью рекомендуется есть кислые ягоды, фрукты и овощи



При гастрите с повышенной кислотностью необходимо исключить из рациона острые, соленые, жареные, копченые и консервированные блюда. Также нельзя есть наваристые мясные бульоны, обезжиренные кисломолочные продукты, твердые сыры, бобовые, крепкое кофе и чай, ограничить употребление кислых фруктов и овощей, которые стимулируют секрецию соляной кислоты.



Можно употреблять супы на овощном отваре, на нежирном бульоне из рыбы, птицы или мяса, диетическое мясо (птица, кролик), картофельное пюре, рисовую, овсяную, гречневую и пшенную каши и сладкие виды фруктов.



Гастрит имеет тенденцию к постоянному развитию и может привести даже к раку, поэтому внимательно следите за своим самочувствием и периодически посещайте врача.



Подробнее о том, что такое гастрит и почему он возникает – читайте по ссылке.

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Фото: unsplash.