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Гастрит: как лечить и как уберечься от заболевания

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Гастрит: профилактика и лечение
Гастрит: профилактика и лечение / Фото из открытых источников

Гастрит — это заболевание, при котором образуется воспаление оболочек желудка. И чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом, следует придерживаться простых рекомендаций медиков.

Об этом рассказала гастроэнтеролог Ирина Мирошниченко, передает ТСН.

Профилактика гастрита

Важнейшим и самым простым способом уберечься от гастрита является здоровое питание. Есть необходимо хотя бы четыре раза в день и принимать пищу небольшими порциями.

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Следует не забывать о том, что завтрак должен быть сытным, а ужин – легким. Медики рекомендуют употреблять рыбу, диетические сорта мяса и птицы, свежую зелень, овощи, фрукты и натуральные соки.

Аби уникнути гастриту – їжте супи

Чтобы избежать гастрита – ешьте супы

Стоит отказаться от жареной свинины, газированных и алкогольных напитков и пирожных. Также лучше забыть о таких продуктах, как: чипсы, сухарики, соленые орешки, копченые и консервированные продукты, колбасные изделия, фастфуд и сдобу. Еще специалисты рекомендуют ограничить добавление к блюдам специй и приправ (чеснок, лук, перец, лимонный сок, горчица ат прочее).

Кроме того, чтобы уберечь желудок от гастрита, стоит следить, чтобы:
- не пить кофе натощак;
- ограничить употребление колбасных изделий и полуфабрикатов;
- не пропускать завтрак и не есть за 3-4 часа до сна;
- не употреблять слишком холодной или горячей пищи и не переедать;
- тщательно пережевывать пищу;
- есть супы;
- не есть на пустой желудок слишком кислую пищу;
- не заниматься самолечением.

Щоб уникнути гастриту – не пийте каву натщесерце

Чтобы избежать гастрита – не пейте кофе натощак

Питание во время гастрита

Если у человека диагностировали острый гастрит, придется отказаться от потребления свежих овощей, фруктов, хлебобулочных изделий, кофе, чая, сыра.

Разрешено есть не наваристые слизистые супы, постную отварную рыбу и мясо, некислый протертый творог, пить домашний кисель и некрепкий чай. Блюда должны быть исключительно вареными или тушеными, а добавление соли  минимальным.

Если гастрит с пониженной кислотностью, рекомендуется есть кислые ягоды, фрукты, овощи, наваристые мясные, рыбные, грибные и овощные супы. Также разрешено есть каши, кислый творог, мясо и пить натуральные соки, чай, кофе.

К блюдам можно добавлять лимонный сок, уксус, зелень, пряности, овощные и фруктовые соки. Ни в коем случае нельзя есть бобовые, сухофрукты, кукурузу, жирные сорта мяса и птицы.

При гастриті зі зниженою кислотністю рекомендовано їсти кислі ягоди, фрукти та овочі

При гастрите с пониженной кислотностью рекомендуется есть кислые ягоды, фрукты и овощи

При гастрите с повышенной кислотностью необходимо исключить из рациона острые, соленые, жареные, копченые и консервированные блюда. Также нельзя есть наваристые мясные бульоны, обезжиренные кисломолочные продукты, твердые сыры, бобовые, крепкое кофе и чай, ограничить употребление кислых фруктов и овощей, которые стимулируют секрецию соляной кислоты.

Можно употреблять супы на овощном отваре, на нежирном бульоне из рыбы, птицы или мяса, диетическое мясо (птица, кролик), картофельное пюре, рисовую, овсяную, гречневую и пшенную каши и сладкие виды фруктов.

Гастрит имеет тенденцию к постоянному развитию и может привести даже к раку, поэтому внимательно следите за своим самочувствием и периодически посещайте врача.

Подробнее о том, что такое гастрит и почему он возникает – читайте по ссылке.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многом другом – читайте в разделе Здоровье.

Фото: unsplash.

Теги: Здоровое питание Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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