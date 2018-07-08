Гастролерша в России на Кремль ТВ пела дифирамбы сборной агрессора
Сейчас в России продолжается Чемпионат мира по футболу, на котором выступает и сборная агрессора. Неожиданно, эта так называемая футбольная команда добралась до четвертьфинала, где должна была встретиться с Хорватией. Чтобы поддержать ее в эфире Кремль ТВ, специально в Москву прилетела "украинская" певица Анна Седокова.
О своем участии в одной из пропагандистских передач Седокова написала на своей странице в Instagram.
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"Прямо сейчас, на "Первом канале" в программе "Пусть говорят" обсуждаем Чемпионат и ставим ставки на сегодняшний матч Хорватия – Россия. Вы за кого? Какой счет будет? Кто угадает, тому потом любовь", – отмечала исполнительница перед эфиром.
Как написал в своем Twitter пользователь Андрей Пятов, Седокова на Кремль ТВ подчеркивала, что мол только прилетела из Одессы и Киева, и "футбол нас всех объединил".
"Мое мнение, Вы так войну не выиграете. У вас – бардак. Однако", – отметил он.
Напомним, Анна Седокова постоянно гастролирует в России и даже получает здесь разнообразные музыкальные награды. Кроме того, ее 13-летняя дочка Алина Белькевич учится в Ломоносовский школе в Москве.
Добавим, недавно похожее случилось во Львове – здесь вратарь местных "Карпат" Михаил Готра тоже бурно поддерживал Россию на ЧМ-2018: в итоге его выгнали из клуба.