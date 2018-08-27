Гастрономическое искусство: в Италии кондитер создает непревзойденные десерты
Итальянский кондитер Матео Стуччи создает настоящие художественные шедевры из сладостей, которые даже кушать жалко.
Мужчина сочетает выпечку с миниатюрами людей.
Читайте также: Фестиваль Burning Man 2018: 5 интересных фактов о происшествии в пустыне
Кондитер убежден, что эстетика еды настолько же важна, как и ее вкус. Поэтому для каждого кулинарного произведения выбирает интересную жизненную ситуацию. Например, из вафель делает домики с балконами, шоколадный торт превращает в волейбольное поле, а пончики – в детские качели.
Необычный подход к выпечки сделал кондитера популярным не только в Италии, но и в других странах. На Instagram Матео Стуччи подписались почти 150 тысяч человек.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек12 января 2012 , 11:47
В Японии - праздник плодородия3 апреля 2012 , 20:51
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля , 15:00