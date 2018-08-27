Гастрономическое искусство: в Италии кондитер создает непревзойденные десерты

Итальянский кондитер Матео Стуччи создает настоящие художественные шедевры из сладостей, которые даже кушать жалко.

Мужчина сочетает выпечку с миниатюрами людей.

Читайте также: Фестиваль Burning Man 2018: 5 интересных фактов о происшествии в пустыне

Кондитер убежден, что эстетика еды настолько же важна, как и ее вкус. Поэтому для каждого кулинарного произведения выбирает интересную жизненную ситуацию. Например, из вафель делает домики с балконами, шоколадный торт превращает в волейбольное поле, а пончики – в детские качели.

Необычный подход к выпечки сделал кондитера популярным не только в Италии, но и в других странах. На Instagram Матео Стуччи подписались почти 150 тысяч человек.

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 31 Лип 2018 р. о 1:21 PDT

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 23 Лип 2018 р. о 11:58 PDT

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 16 Лип 2018 р. о 11:55 PDT

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 2 Лип 2018 р. о 11:54 PDT

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 25 Чер 2018 р. о 11:54 PDT

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 7 Тра 2018 р. о 11:50 PDT

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 23 Кві 2018 р. о 11:54 PDT

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 9 Кві 2018 р. о 11:56 PDT

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 20 Бер 2018 р. о 12:57 PDT

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 13 Бер 2018 р. о 12:55 PDT

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 13 Лис 2017 р. о 11:55 PST

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 6 Лис 2017 р. о 11:56 PST

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 31 Жов 2017 р. о 12:55 PDT