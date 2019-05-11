Газ и Донбасс: история "братской любви" к Украине

Во время ток-шоу "Большая игра" на первом канале ТВ ведущий Вячеслав Никонов очень сокрушался по поводу того, что избранный президент Украины Владимир Зеленский на прямой вопрос является ли Путин врагом Украины, ответил утвердительно.

А как следовало ответить? Как в известной песне Высоцкого: "И не друг, и не враг, а так…"? Или, может быть, Никонов хотел, чтобы президента России объявили другом Украины? Но есть ли для этого хоть какие-то основания? Чтобы разобраться в этом, давайте проследим вкратце историю "братской любви" Путина к Украине. Особенно наглядно эту "любовь" демонстрируют газ и Донбасс.

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В прошлом году средняя цена российского газа, поставляемого в Европу составила 248 долларов за кубометр. В 2011 году не "бандеровский", а вполне пророссийский президент Украины Виктор Янукович о такой цене мог только мечтать. Он заявлял тогда, что справедливая цена на газ для Украины не должна превышать 250 долларов за тысячу кубометров. Но Владимир Путин и "Газпром" считали, что цена газа для Украины должна быть вдвое выше. Ее подняли до 515 долларов! При этом в качестве жеста необыкновенной щедрости, согласно харьковскому соглашению, Украине предоставили скидку в 100 долларов. Но даже с учетом скидки цена 415 долларов, по утверждению Виктора Януковича, была самой высокой в Европе и непосильной для Украины.

Несравненно более богатая, чем Украина, и более отдаленная от России Германия платила за газ намного меньше. Такая ценовая политика "Газпрома" выглядела откровенным издевательством, ведь транзит российского газа на многие сотни километров в Германию стоил недешево и объективно его цена там должна быть заметно выше, чем в Украине. Но президент России руками "Газпрома" делал все наоборот.

Украинские газопроводы нуждались в реконструкции. Евросоюз был готов выделить на эти цели 2,5 млрд долларов. Западные фирмы готовы были взяться за работу, но "Газпром" был категорически против и хотел сам заработать на реконструкции. Украинская сторона первоначально определила стоимость модернизации ГТС, в 2,5-3 млрд долларов. В Газпроме же модернизацию украинской газотранспортной системы оценили сначала в 16 млрд. А потом увеличили эту цифру почти вдвое до 30 млрд. долларов! То есть, стоимость работ Россия "по-братски" завысила в 10 раз! Украина была вынуждена отказаться. И все это было задолго до Майдана…

А чем Украина отвечала на этот беспредел? Удивительной щедростью. Известно, что авиационные двигатели, которые поставляла России украинская фирма "Мотор Сич" обходились втрое (!) дешевле российских. То есть небогатая Украина действительно по-братски поставляла свои изделия фактически по заниженной цене, а чем отвечала ей небедная Россия уже рассказано выше…

Недавно устами пресс-секретаря российского президента России, Кремль напомнил Владимиру Зеленскому о том, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе. Но если Россия не является стороной конфликта, то откуда у так называемых ополченцев танков больше, чем на вооружении Великобритании? И почему из Донбасса вывозились в Россию заводы? И не только военные. Так вывозили все из оккупированной Германии в 1945-м. Не означает ли это, что Донбасс тоже оккупирован? Иначе как объяснить, что заводы вывозились именно в Россию? И зачем их вывозили? В качестве такой своеобразной экономической "поддержки" Донбасса или в порядке элементарного разграбления?

Почему у двух самопровозглашенных и формально "независимых республик" Донбасса вооруженные силы имеют общую нумерацию? В "Донецкой народной республике" 1-й армейский корпус, а в "Луганской народной республике" 2-й армейский корпус. Судя по такой нумерации, эти воинские формирования реально принадлежат не "республикам", а какой-то третьей стороне.

Согласно данным украинской военной разведки ими управляет Генеральный штаб России. Фактически в Донбассе воюет иностранный легион России, который в отличие от французского иностранного легиона, обходится значительно дешевле. Почему эти армейские корпуса нельзя считать ополчением? Потому что в 2014 году из пяти миллионов жителей Донбасса в добровольцы записалось менее тысячи человек. И об этом с горечью говорил Игорь Стрелков – "министр обороны "ДНР", гражданин России и сотрудник ФСБ (формально в отставке). Именно он и начал тогда формирование Иностранного легиона из граждан Украины самой разной национальности. Для Стрелкова все они были иностранцами.

Вывоз украинских заводов с Донбасса в Россию стимулировал обвальный рост безработицы и обеспечил приток "пушечного мяса" в иностранный легион. Теперь, чтобы заработать на жизнь, многим жителям Донбасса приходится становиться не к заводскому станку, а к пулемету или к орудию. И проливать кровь. Кто же организовал все это? Лучший друг Украины?

Совершенно очевидно, что хозяин у псевдонезависимых республик Донбасса один. И вести переговоры новый президент Украины должен с кукловодом Путиным, а не с его марионетками. Пора заканчивать этот кровавый спектакль театра абсурда.

Но как это сделать? Ведь Владимир Зеленский уже заявил, что не собирается предоставлять Донбассу особый статус. С другой стороны, Владимир Путин не может "слить Донбасс Украине", не потеряв лица. Ситуация, казалось бы, патовая. Однако, установить мир все-таки возможно, если не делать из Минских соглашений культа, а искать компромисс. Если использовать в качестве миротворцев военных из страны, которой в равной степени доверяет и Россия, и Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже заявлял, что готов к этому.

Автор: Арсений Соболевский

Источник: Эхо Москвы

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