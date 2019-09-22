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      Газа будет достаточно: Хабатюк рассказал о формировании цен и вызовах перед "Нафтогазом"

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      Хабатюк рассказал о формировании цен и вызовах перед "Нафтогазом"
      Хабатюк рассказал о формировании цен и вызовах перед "Нафтогазом" / www.5.ua

      Сейчас в украинских хранилищах газа сохраняется примерно 19,6 миллиардов кубометров газа. Как отметил заместитель начальника департамента НАК "Нафтогаз" Алексей Хабатюк в эксклюзивном интревью 24 каналу, на конец сезона количество газа должно увеличиться как минимум до 20.

      Алексей считает, что прежде всего Теплокоммунэнерго должны подготовиться к зиме и погасить свои долги за газ. Ведь если они не рассчитаются за газ, который им предоставляли ранее, то "Нафтогаз" не сможет вновь поставлять голубое топливо.

      Читайте также: Газовые переговоры с Россией: у Украины есть шанс заключить договор на выгодных условиях

      Он подчеркнул, что газ стоит денег, поэтому местные власти должны найти соответствующие средства на то, чтобы заплатить за него.

      Основное событие, которого мы все ждем, это договоренности между Украиной и Россией об условиях транзита газа через нашу территорию с 1 января. А также условия поставки газа. Сейчас мы покупаем газ у Европы, как и раньше,
      – добавил Хабатюк.

      Отметим, Зеленский хочет решить газовый конфликт с Россией еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта с Россией на транзит российского газа в Европу.

      Однако Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры. Зато идет активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который преследует те же цели.

      Смотрите видео полного интервью с Алексеем Хабатюком

       

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Тарифы на газ Газовый конфликт Газ Нафтогаз
      Источник: 24 канал
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