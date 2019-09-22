Газа будет достаточно: Хабатюк рассказал о формировании цен и вызовах перед "Нафтогазом"

Сейчас в украинских хранилищах газа сохраняется примерно 19,6 миллиардов кубометров газа. Как отметил заместитель начальника департамента НАК "Нафтогаз" Алексей Хабатюк в эксклюзивном интревью 24 каналу, на конец сезона количество газа должно увеличиться как минимум до 20.

Алексей считает, что прежде всего Теплокоммунэнерго должны подготовиться к зиме и погасить свои долги за газ. Ведь если они не рассчитаются за газ, который им предоставляли ранее, то "Нафтогаз" не сможет вновь поставлять голубое топливо.

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Он подчеркнул, что газ стоит денег, поэтому местные власти должны найти соответствующие средства на то, чтобы заплатить за него.

Основное событие, которого мы все ждем, это договоренности между Украиной и Россией об условиях транзита газа через нашу территорию с 1 января. А также условия поставки газа. Сейчас мы покупаем газ у Европы, как и раньше,

– добавил Хабатюк.

Отметим, Зеленский хочет решить газовый конфликт с Россией еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта с Россией на транзит российского газа в Европу.

Однако Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры. Зато идет активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который преследует те же цели.

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