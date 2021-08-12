"Газели" оторвало кабину: в Харькове произошла жесткая авария – видео, фото

В Харькове 12 августа произошла жесткая авария грузовика "Газель" и легкового автомобиля BMW. Они столкнулись на перекрестке проспекта Науки и улицы Космической.

От удара кузова двух автомобилей сильно повредились. Также у "Газели" практически оторвана кабина.

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Место происшествия после приезда скорой: смотрите видео телеграма "СТО Харьков"

Жертв ДТП нет

Пока неизвестно, в каком состоянии водители и пассажиры автомобилей. Но в одном видео с места сообщили, что жертв в результате инцидента нет.

У легковушки полностью разбита передняя часть и треснувшее лобовое стекло. Кабина Газели прогнулась и стала боком.

Место аварии "Газели" и BMW / Фото телеграма "СТО Харьков" и "Труха"

Другое громкое событие в городе

В Харькове 9 июня была другая жесткая авария, где столкнулись несколько автомобилей. После этого один из них влетел в табачный киоск.

После этого скорая госпитализировала сразу 3 человек. У одной из машин, попавших в это ДТП, был ливийский номерной знак.