Правительство объявило о подорожании газа с 1 ноября. Без подорожания газа Украине не видать финансовой помощи МВФ. Без этой помощи – экономический кризис или дефолт. Оба ударят по кошелькам украинцев. Зато повышение тарифов на газ в Украине может способствовать развитию экономики и благосостоянию каждого.

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Подорожание газа для нужд населения в правительстве называют неизбежным. Это – ключевое требование Международного валютного фонда. Не выполнить его – значит не получить международную финансовую помощь. Но даже если отказаться от денег МВФ – это все равно не убережет нас от подорожания газа. Зато приведение тарифа на газ до европейского и мирового уровня будет способствовать евроинтеграции Украины и обещает преимущества в будущем.

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Газ и требование МВФ

Все возможные альтернативы повышению тарифов значительно хуже, как для государства в целом, так и лично для уровня жизни каждого гражданина, – заверил в комментарии 24 каналу заместитель руководителя Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) Павел Кухта. Деньги МВФ Украине нужны для избежания дефолта и экономического кризиса в нынешний период пиковых долговых выплат: в течение 2018-2020 годов выплаты по внешнему государственному долгу составят около $18,5 млрд. Альтернативы всего две: жесткий дефицит бюджета – свыше 100 миллиардов гривен, или дефолт.

Дефицит бюджета будет означать полное сворачивание государственных инвестиций. Нравятся новые дороги? Забудьте о них и наслаждайтесь привычными поездками по марсианскому пейзажу. Также будет значительное сокращение заработных плат в бюджетном секторе и социальных выплат. Частный бизнес ожидает экономический спад вследствие резкого снижения потребительского спроса и значительное ухудшение и так крайне плохих государственных услуг. Полиция, "скорая" – подождите, что будет, когда у них закончатся деньги на бензин. Еще хуже – сокращение расходов коснется оборонного сектора, а это риск элементарно проиграть в войне на востоке,

– пояснил Павел Кухта.

Дефолт коснется всех – из-за глубокой девальвации, доллар по 40 или 50, скачок инфляции – десятки процентов дополнительного роста цен, роста безработицы. По словам эксперта, после кризиса 2014-го безработица среди молодежи выросла на треть и только сейчас начала спадать.

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Вы спросите – откуда взялись те большие долги, по которым сейчас рассчитывается Украина? Кухта объяснил – причина не в реформах после 2014 года и даже не в войне на Донбассе. Долги накоплены, в основном, в период 2009-2013 – как раз как способ отложить неудобные для тогдашних элит реформы: земельную, приватизацию, дерегуляцию, и в том числе – реформу газового рынка, элементом которой является повышение тарифов.

Рынок газа и для чего он нужен

Президент Ассоциации "Энергоэффективные города Украины", энергетический эксперт "Реанимационного пакета реформ" Святослав Павлюк в комментарии 24 каналу объяснил: подорожание газа нужно, чтобы Украина создала рынок природного газа. Именно отсутствие этого рынка не дает возможности запустить в работу нормальные экономические модели, бизнес-отношения между потребителями и поставщиками на этом рынке. Именно для этого повышение тарифов на газ требует и МВФ, чтобы Украина создала рынок газа, стала полноценным участником европейского и мирового рынка. Ведь наше государство, в том числе – имеет свой газ.

Мы в процессе государственного регулирования цен доигрались до того, что собственно украинская добыча газа сократилось от 70 миллиардов кубометров в 70-х годах до 16-17 миллиардов за прошлый год. Это означает, что все эти годы нам не хватало денег на поддержание скважин в рабочем состоянии, на их обслуживание, на новые скважины. Когда мы продаем свой газ дешевле, чем он должен бы стоить на мировом рынке – это убивает экономическую модель его добычи. Соответственно, имеем рост импорта газа, потребность в валюте,

– объяснил Святослав Павлюк.

Относительно внутреннего рынка газа – мы сегодня как потребители не можем выбирать между поставщиками газа. На единого поставщика газа – "Нафтогаз Украины" – возложены специальные обязанности, постановление Кабинета Министров, и он продает его по сниженной рыночной цене. Когда мы перестанем регулировать цену на газ – появится возможность в людей покупать его у разных поставщиков. Между этими поставщиками появится конкуренция. И это уже будут рыночные отношения, при которых уровень цен вырастет. Но периодически он будет расти и будет падать. И, по крайней мере, мы перестанем беспокоиться ежегодным ростом цены на газ. Наименее защищенные слои населения, тех, кто не может на себя заработать, правительство поддержит субсидиями.

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Зато, отметил эксперт, мы перестанем тратить деньги бюджета и бесконечно дотировать газ. Сегодня через "специальную", заниженную цену на газ 100% населения Украины получает такую "субсидию" первого уровня от государства. Второй уровень – индивидуальный, для субсидиантов.

Святослав Павлюк также подчеркнул: у правительства нет "хорошего" выхода. Оставить газовый тариф, как есть, – значит потерять международную финансовую помощь. Поднять цену – потерять политическую поддержку населения.

Но получим: или газ по 12 (условно) и доллар как есть сейчас, или – цена на газ та же, но – потеря финансовой помощи, доллар по 40-50, и все равно подорожание газа, потому что он импортный, а следовательно его стоимость все равно будет пересчитана в долларах,

– констатировал эксперт.

Чтобы ситуацию изменить, нужно: запустить рыночные отношения, помочь субсидированием тем, кто сам себе помочь не может, а также – нужны массированные программы энергоэффективности, сокращение потребностей газа и тепла в домах.

Какие вызовы и к чему готовиться

Когда цифра стоимости газа "полезет" вверх, вырастет и стоимость тепла. Цифры в платежках вырастут, расходы на домохозяйства вырастут, в части людей будет больше чем 15% затрат на коммуналку, поэтому увеличится количество субсидиантов в следующем году.

Но увеличение доходов от газа значит увеличение доходов в бюджет. Поэтому эффект увеличения расходов на субсидии будет временным – уже в следующем году он будет компенсирован дополнительными поступлениями от повышенного тарифа. Да, заплатят за это финансово состоятельные украинцы. Снова. Но появление рынка газа дает шанс на то, что его можно будет контролировать. А не "заливать" деньги за газ в карманы монополистов, что мы благополучно делаем последние десятки лет. Другой вопрос, что повышение тарифа не означает автоматически создания эффективного рынка газа. Наоборот, за создание его еще придется "повоевать". Как это происходит с антикоррупционной реформой, например.

Еще одна проблема, на которую указал Святослав Павлюк – такие вещи как повышение тарифа надо делать заранее, чтобы города, которые устанавливают тарифы на тепло на основании тарифа на газ, могли по полной процедуре провести это перечисление на местах: опубликовать проект решения, собрать замечания, объявить проведение общественных слушаний, провести их, учесть позиции сторон, провести заседание совета или исполкома, утвердить решение о новом тарифе. В нормальном цикле эта процедура может занимать до 2 месяцев. А если мы зайдем в отопительный сезон с новой ценой на газ с 1 октября, то города смогут сформировать тариф на тепло в своих, преимущественно, коммунальных предприятиях, на конец ноября. Итак, теплокоммунэнерго будут получать газ уже по более высокой цене, а продавать тепло будут – по более низкой, что означает убыточность для них и долги уже на старте отопительного сезона.

Но и проблема теплокоммунэнерго – тоже временная, постепенно ситуация выровняется. Хотя стоит помнить: причиной всему – затягивание решительных действий, "заигрывание" с электоратом. Такое же, которое в свое время затормозило реформы и привело к нынешней ситуации с долгами, отсутствием рынка газа, поэтому теперь МВФ вынужден "гнать" наших политиков к евроинтеграции.

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