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      Газовики хотят взять из карманов бизнеса и населения еще 36 млрд гривен, – ФРУ

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      Тарифы на газ
      Тарифы на газ / ua.news

      Ильичев отметил, что повышение тарифов на транспортировку газа фактически убивает конкурентоспособность отечественных предприятий.

      Анонсированное "Укртрансгазом" повышение тарифов на транспортировку газа приведет к увеличению платежей со стороны бизнеса и населения на 36 млрд грн в год. Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев, выступая на круглом столе "Новая тарифная политика в сфере транспортировки газа: вызовы для Украины", передает "Минпром".

      Предварительные расчеты, которые есть у Федерации работодателей, свидетельствуют о том, что дополнительные расходы украинских потребителей газа от такого решения составят около 36 млрд грн. И почти 18 млрд грн – это расходы, которые несет население,
      – сказал он.

      Ильичев отметил, что повышение тарифов на транспортировку газа фактически убивает конкурентоспособность отечественных предприятий.

      Он обратил внимание на то, что украинский бизнес вынужден сегодня поднимать зарплаты рабочим из-за оттока кадров. По его словам, в Польше, по последним данным, официально работают 2 млн украинцев, и польский бизнес делает все, чтобы украинские рабочие ехали к ним. В свою очередь у украинского бизнеса нет другого выхода, кроме повышения зарплат рабочим, но возможности этого оказываются под угрозой из-за необходимости платить в будущем повышенные платежи за транспортировку газа.

      Как сообщалось, ранее участники рынка и эксперты раскритиковали инициативу вновь созданного ООО "Оператор ГТС Украины", дочернего общества "Укртрансгаз", о фактически трехкратном повышении тарифов на транспортировку газа. Они выразили уверенность, что такие цифры неподъемные для реального сектора украинской экономики.

      blog_ava
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      Теги: Бизнес Газ Тарифы на газ
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