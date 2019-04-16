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      Газовые проблемы России, или Какие новые козыря появились у Польши и Украины

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      Россия потеряет более $2 млрд ежегодной прибыли
      Россия потеряет более $2 млрд ежегодной прибыли / Фото из открытых источников

      Европейский Союз решил поддержать строительство трубопровода Baltic Pipe (из Норвегии через Данию в Польшу) и выделит на проект 215 млн евро.

      Именно этот газопровод позволит Польше с 2022 года полностью отказаться от закупок российского газа, а это, ни много ни мало, а 10 млрд кубометров.

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      Таким образом, Польша не только обеспечит себя газопроводом, максимальная пропускная способность которого 10 млрд кубометров в год, но и нанесет неприятный удар российскому экспорту газа. Как ни как, а польский рынок это более $2 млрд ежегодной прибыли. В условиях действующих санкций, деградации экономики, банковского кризиса и растущей бюджетной черной дыры в РФ, эти $2 млрд лишними уж точно не были бы, как для поддержки страны, так и для распила властными элитами.

      При этом, если перспектива лишиться Польши для России вырисовывается в рамках ближайших трех лет, то с газотранспортной системой Украины "Газпрому" приходится считаться сейчас. Очевидно, что проект "Северный поток-2" в 2019 году не заработает, а контракт с Киевом на транзит "голубого золота" россияне настойчиво не желают подписывать.

      Что интересно, находясь в столь безвыходном положении, именно в интересах Киева сейчас выжимать из неотвратимого контракта, как говорится "по максимуму", с запасом на будущее. А это означает не только выгоду для нашей страны, но и опять же – потери для России.

      Внимательно следим за развитием событием, особенно после выборов. Ведь только от новой власти будет зависеть, или мы выбрасываем свои козыри на помойку, или ставим "Газпром", а, следовательно, и Кремль – в угол.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Публикации Новости России Газ Газпром Северный поток-2 Новости Польши
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