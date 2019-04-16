Газовые проблемы России, или Какие новые козыря появились у Польши и Украины

Европейский Союз решил поддержать строительство трубопровода Baltic Pipe (из Норвегии через Данию в Польшу) и выделит на проект 215 млн евро.

Именно этот газопровод позволит Польше с 2022 года полностью отказаться от закупок российского газа, а это, ни много ни мало, а 10 млрд кубометров.

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Таким образом, Польша не только обеспечит себя газопроводом, максимальная пропускная способность которого 10 млрд кубометров в год, но и нанесет неприятный удар российскому экспорту газа. Как ни как, а польский рынок это более $2 млрд ежегодной прибыли. В условиях действующих санкций, деградации экономики, банковского кризиса и растущей бюджетной черной дыры в РФ, эти $2 млрд лишними уж точно не были бы, как для поддержки страны, так и для распила властными элитами.