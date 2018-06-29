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Газовые переговоры: названа возможная дата трехсторонней встречи с участием Украины, ЕС и России

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Газовые переговоры
Газовые переговоры / Фото из открытых источников

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак сообщил, что газовые переговоры с Украиной и ЕС планируются 17-18 июля.

Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, передает Прайм.

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"В середине июля, в районе 17-18 числа, сейчас идет согласование даты и места", – отметил Новак.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович также заявил, что трехсторонние переговоры между Украиной, ЕС и Россией по вопросам газа могут начаться в июле.

"Встреча с министром энергетики Новаком (министр энергетики России Александр Новак – 24 канал) на полях газового конгресса в Вашингтоне. Акцентировал внимание на приоритете Еврокомиссии относительно перспективного трехстороннего процесса с Россией и Украиной. Поскольку время имеет существенное значение, я с нетерпением жду его начало в июле", – написал он в Twitter.


 

 

Теги: Новости США Новости Украины Новости России Европа Энергетика Украина – Россия Министерство енергетики Газпром
Источник: 24 Канал
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