Газовые переговоры: названа возможная дата трехсторонней встречи с участием Украины, ЕС и России
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак сообщил, что газовые переговоры с Украиной и ЕС планируются 17-18 июля.
Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, передает Прайм.
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"В середине июля, в районе 17-18 числа, сейчас идет согласование даты и места", – отметил Новак.
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович также заявил, что трехсторонние переговоры между Украиной, ЕС и Россией по вопросам газа могут начаться в июле.
"Встреча с министром энергетики Новаком (министр энергетики России Александр Новак – 24 канал) на полях газового конгресса в Вашингтоне. Акцентировал внимание на приоритете Еврокомиссии относительно перспективного трехстороннего процесса с Россией и Украиной. Поскольку время имеет существенное значение, я с нетерпением жду его начало в июле", – написал он в Twitter.