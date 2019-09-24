Газовые переговоры с Россией: почему Украина должна избегать компромисса при любых условиях

За все время проведения трехсторонних переговоров между Украиной, ЕС и Россией последняя постоянно пыталась затянуть и отложить проведение каждого раунда переговоров и принятие каких-либо решений.

Как пояснил в комментарии 24 каналу аналитик Александр Ярощук, такая манера поведения имеет сразу несколько причин.

Как известно, 19 сентября в Брюсселе завершились давно анонсированные трехсторонние газовые переговоры с участием Украины, России и Европейского союза. Следующий этап планируют провести в конце октября.

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Во-первых, это довольно стандартная техника "Газпрома". "Все ключевые контракты Москва подписывает в конце года, в пик отопительного сезона, поскольку именно в этот момент Россия находится в наиболее выгодной позиции", – сказал Ярощук.

Во-вторых, в настоящее время покупатели газа (как, например, Украина в 2009 году) больше всего нуждаются в голубом топливе для отопления, промышленности, производства электроэнергии и т.д. и поэтому они готовы идти на компромиссы, выгодные "Газпрому". Похожая ситуация повторяется и в этом году, правда, на этот раз ставки еще большие,

– подчеркнул он.

В-третьих, по его словам, "Газпром" ожидает на прогресс в достройке "Северного потока-2". Аналитик напомнил, что к концу года будет окончательно понятна позиция Дании, которая пока не предоставила разрешения на прокладку трубопровода по ее территории. Также через несколько месяцев станет понятно сколько еще времени потребуется "Газпрому" для завершения проекта.

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Кроме того, россияне ожидают развития ситуации в Украине и ЕС, а именно ослабления переговорных позиций из-за внутриполитических факторов.

Итак, "Газпром" выжидает на более выгодную позицию для себя. Россияне имеют такую ​​возможность, поскольку в любом случае они продадут газ Европе. Вопрос лишь на каких условиях. Они не готовы подписать новый 10-летний контракт на транзит газа через Украину, поскольку тогда уменьшается вес "Северного потока-2" и их возможность влиять на европейский газовый рынок,

– отметил Ярощук.

При этом он также отметил, что при таких условиях Украина должна отстаивать свою позицию и ни в коем случае не идти на компромисс. "Даже 31 декабря, если контракт не будет подписан, Украина должна отстаивать свою позицию, то есть требовать подписания только 10-летнего контракта на транзит минимум 60 миллиардов кубометров газа. Украина должна делать все возможное, чтобы наши партнеры – прежде всего ЕС – поддерживали Украину и тоже не шли на компромисс с "Газпромом", – подчеркнул Ярощук.

Что известно о транзите российского газа через Украину?

Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться о транзите с Россией. Зеленский хочет решить газовый конфликт с Россией еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта с Россией на транзит российского газа в Европу.



Однако Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры. Зато идет активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который преследует те же цели.



Между тем Европа подготовилась к такому развитию событий, когда Россия не продлит транзит газа через Украину. В то же время в Европейской комиссии уверены, что такого не произойдет.