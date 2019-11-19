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      Газовые переговоры: в "Нафтогазе" рассказали о новом фейке, который распространяет Россия

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      Россия распространяет фейки о том, что ЕС рекомендовал покупать газ напрямую у Газпрома, — "Нафтогаз" / Shutterstock

      Российские государственные новостные агентства распространяют информацию, что якобы Еврокомиссия рекомендовала Украине возобновить прямые покупки газа у "Газпрома". Это – неправда.

      Таких рекомендаций на самом деле Еврокомиссия Украине не предоставляла, об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза" на своей фейсбук-странице.

      Знайте больше: Псевдоскидка "Газпрома" окупится Украине через 28 лет, – Витренко

      В украинской компании отмечают, что она рекомендует России заключить новый контракт на транзит своего газа через украинскую ГТС в соответствии с европейским законодательством и сроком на 10 лет.

      А вот эти попытки российских государственных СМИ убедить кого-то в том, что ЕС поддерживает стремление России получить контракт с помощью политического давления – неправда. Кажется, при СССР уполномоченные заявления ТАСС были более элегантными,
      – объясняют в "Нафтогазе".

      В то же время в компании считают, что в ближайшие месяцы таких фактов будет много. Отметим, старый контракт о транзите газа между Украиной и Россией закончится 31 декабря 2019 года.

      "Предупреждая следующие откровения источника ТАСС в Брюсселе: там также не поддерживают стремление Газпрома с помощью политического шантажа избежать выполнения законного арбитражного решения в Стокгольме", – также говорится в сообщении.

      Какова ситуация с трехсторонними переговорами о новом газовом контракте?

      • Владимир Зеленский хотел договориться о транзите с Россией еще до официального завершения действия контракта – в сентябре 2019 года.
      • Украина хочет заключить договор на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год. Однако Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры.
      • Зато идет активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который преследует те же цели.
      • Очередные трехсторонние переговоры состоялись 28 октября. Четких итогов нет, однако в России говорят, что готовы работать по европейским законодательством для транзита газа через Украину. Зато в Еврокомиссии разочарованы и напоминают – времени осталось мало.

      Между тем российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах. В "Нафтогазе" подчеркивают – Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.

      • Российский "Газпром" направил "Нафтогазу" письмо с официальным предложением продлить срок действия действующего контракта или заключить новый.

      О главном: Газовые переговоры с Россией: что нужно знать о транзите и новом контракте

      Российская сторона предлагает подписать договор на 1 год с учетом прогнозируемого спроса европейских покупателей на газ на 2020 год. В обращении российской газовой компании указано, что условием продолжения сотрудничества является отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Газовый конфликт Газовый контракт Газпром Нафтогаз Газ
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