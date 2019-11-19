18:12
19 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Вечный" Лукашенко. Медведев покинул хор
      Вєсті Кремля
      22:22, 18 ноября
      Вести.UA: Луценко меняет профессию. Милованова не вставляет
      Вєсті.UA
      22:24, 18 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Блоги Блог Медиа
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
      Блог Медиа

      Газовые переговоры с Россией: варианты развития событий

      366
      "Газпром" размечтался / Фото из открытых источников

      До 1 января осталось немногим больше месяца, контракт на транзит российского газа через украинскую ГТС заканчивается и сторонам приходится определиться – как и на каких условиях сотрудничество будет продолжено.

      НАК "Нафтогаз Украины" уже получил предложение российского "Газпрома" о продлении транзитного контракта или заключении нового сроком на один год.

      Нужно знать: Газовые переговоры: в "Нафтогазе" рассказали о новом фейке, который распространяет Россия

      То есть все идет так, как я и говорил месяц и два месяца назад – Кремль (ушки которого торчат из-за "Газпрома") перешел к "плану Б". Москве транзит газа через Украину давно поперек горла. С одной стороны ежегодные выплаты в 3 миллиарда долларов стране, которая категорически отказывается возвращаться в "русский мир" – не вписываются в их логику. С другой стороны именно полноценно загруженная безальтернативная ГТС Украины одна из двух главных причин, которые не давали Кремлю провести широкомасштабную военную наступательную операцию в 2014-2015 годах. Собственно, ради отказа от транзита через Украину и строились все "Северные потоки", а также Южный, Турецкий и ОРАL.

      Критически важно было успеть до 1 января 2020 года – чтобы поставить Украине жесткий ультиматум и иметь все возможности для прекращения транзита. Решение Европейского суда по ОРАLу (50% транзита резервируется под альтернативных поставщиков) и сопротивление Дании строительству "Северного потока-2" сорвали основной план и РФ пришлось обсуждать с Украиной продление контракта. Именно продления на год – заключать новый контракт на 10 лет "Газпром" не хочет категорически. В качестве "альтернативы" предлагается новый контракт… тоже на год. Через год РФ рассчитывает заметно сократить транзит газа через Украину. Впрочем, в "Газпроме" намекают на возможность некоторых уступок, в обмен на встречные шаги Украины.

      Требования Кремля, как всегда говорят о его нездоровом аппетите, переходящем в булимию. За подписание контракта "Газпром" хочет не просто "согласования правильных тарифов", но и обязательного возвращения Украины на российскую газовую иглу. С возможностью напрямую влиять на энергетический сектор нашей страны и очень плотно "подкармливать" нужных пророссийских политиков и бизнесменов. Вишенка на торте – Украина должна простить "Газпрому" долг в 2,8 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража от февраля 2018 года. Еще Украина должна отказаться от других вполне перспективных и реальных исков к "Газпрому" – а там еще миллиардов на 10 и подобные иски уже выигрывают у РФ наши соседи. Путин называет это "обнулить взаимные претензии".

      Естественно, такая жадность не встретит понимания в Украине, так что наши шансы войти в 2020 год без контракта на транзит очень велики. Разве что ЕС смогут найти альтернативное решение (например, самим подписать договор с "Нафтогазом" о транзите и покупать газ на украино-российской границе). Это было бы идеально. Но Германия и Франция могут выбрать и другой сценарий – помочь Кремлю выкрутить нам руки на переговорах. Сценарий куда менее приятный, но более вероятный.

      Впрочем, есть еще фактор Трампа, которому второй сценарий точно не понравится, а вот тупик в переговорах вполне устроит. Покупайте американский газ – вот его альтернативное предложение. А для Украины единственным правильным шагом в этой войне может быть только резкий рост добычи собственного газа. После мощного и большого пинка по всем необходимым местам. Потому что в большой газовой игре РФ-ЕС-США у нас практически не осталось козырей.

      Автор: Кирилл Сазонов
      Источник: site.ua

      Знайте больше: Газовые переговоры с Россией: что нужно знать о транзите и новом контракте

      Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
      сегодня
      108949
      Автор: Блог Медиа
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Публикации Новости США Газовый конфликт Газпром Нафтогаз
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Логика Офиса Президента: кто сговорился против Зеленского
      сегодня , 17:35 Логика Офиса Президента: кто сговорился против Зеленского
      Блог Соцмережі 434
      Скільки Росія витрачає грошей на війну в Сирії і що приховує Генштаб: приголомшливі факти
      сегодня , 17:30 Скільки Росія витрачає грошей на війну в Сирії і що приховує Генштаб: приголомшливі факти
      Михайло Макарук 96
      Камины в домах знаменитостей: дизайны, которые вдохновляют и завораживают
      сегодня , 11:54 Камины в домах знаменитостей: дизайны, которые вдохновляют и завораживают
      144
      Трамп в" кармане " Путина: мир увидела скандальная книга секретов Белого дома
      сегодня , 17:12 Трамп в" кармане " Путина: мир увидела скандальная книга секретов Белого дома
      Світлана Попова 120
      Газовые переговоры с Россией: варианты развития событий
      сегодня , 17:00 Газовые переговоры с Россией: варианты развития событий
      Блог Медіа 366
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук