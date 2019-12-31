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      Аналитик и блогер.

      Газовый контракт: "Нафтогаз" выиграл "Газпром" с разгромным счетом

      627
      Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на 5 лет / 24 канал

      Подписан договор о транзите газа через территорию Украины. Эпопея закончилась. Во всяком случае, эта. Я конечно, не обладаю таким неисчерпаемым запасом анекдотов на все случаи жизни, как президент, но здесь явно напрашивается "А как дышал!"

      Итоги прошедшего раунда газовой войны за европейский рынок подводить еще немного рано, так как у Кремля есть в запасе несколько чисто теоретических ходов, как он может слегка подправить свой рухнувший в никуда престиж. Но в целом счет на табло после этого тайма выглядит просто разгромным. Несмотря на заверения о полном прекращении транзита (которые затем трансформировались в не менее твердые "15 миллиардов кубометров и точка") транзит сохранен и на достаточно высоком уровне (все заявленные объемы прокачки – 65 млрд в первый год и 40 в последующие являются минимальными, то есть реальный транзит будет выше). Признан и выплачен долг в 3 млрд долларов по решению арбитража. Договорр заключен сроком на пять лет, а не на год.

      К слову: Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на 5 лет

      Обходные маршруты вокруг Украины полностью провалены. И по объемам, и по срокам. "Турецкий поток" "съежился" в два раза от запланированного, причем транзитная труба построена, но в эксплуатацию не введена, труба на внутренний турецкий рынок потеряла смысл, так как Турция успела снизить объемы импорта российского газа до размеров штатной мощности уже работающего "Голубого потока" – фактически построенные 15 млрд кубометров ТП, ориентированные на Турцию, теперь стали просто резервными. Транзит через Турцию в Европу ожидается лишь в мае 2020 года, но только если Болгария завершит к этому сроку укладку труб и их интеграцию с существующими системами на своей территории.

      "Северный поток-2" не просто провален по срокам ввода в строй, а даже не завершено его строительство. С крайне неясными перспективами, о которых Кремль предпочитает теперь не распространяться.

      Таким образом, из запланированных 118 млрд кубометров мощностей в реальности с завтрашнего дня может быть запущены лишь 15, но даже их заполняемость выглядит неопределенной. Уровень эффективности "Газпрома" на европейском направлении выглядит практически равным нулю. Стратегическое планирование полностью провалено.

      Из видимых успехов "Газпрома" можно назвать "Силу Сибири", но сам проект вызывает массу вопросов ровно того же свойства – построенный трубопровод даже по официальным заявлениям имеет слишком большой срок окупаемости, а учитывая реальное положение дел, скорее всего, не окупится вообще никогда.

      Сказанное – не злорадство, а обычная констатация. Собственно, и злорадствовать не о чем – все эти провалы будут оплачены за счет россиян. Кроме того, "Газпром" – это не бизнес, а потому подходить к нему с этой точки зрения бессмысленно. "Газпром" – просто общак. Как и значительная часть нынешней российской экономики. Полковник Захарченко держал в "челночных" сумках несчастные сто миллиардов, которые были общаком мелких по нынешним меркам сошек. У серьезных людей и сумки побольше. Но принцип один и тот же. Не будем же мы предъявлять к сумкам полковника Захарченко претензии, что они как-то не так работали – у них другое предназначение. К "Газпрому" это относится в той же мере.

      Поэтому у власти претензий к руководству "Газпрома" нет и быть не может – свою настоящую работу оно выполняет вполне успешно. Национальное богатство страны вывозится, полученные за него деньги уходят куда нужно и кому нужно, население оплачивает текущие убытки. В чем проблемы?

      А между тем на месторождении "Левиафан" в Средиземном море сегодня в 8 утра запущена первая промышленная добыча газа. Новый раунд газовой войны за Европу начался.

      Важно! Коболев назвал "козыри" Украины, благодаря которым подписали газовое соглашение с Россией

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      Автор: Эль Мюрид
      Теги: Новости Украины Новости политики Газпром Газовый контракт Нафтогаз Северный поток-2 Владимир Путин Публикации
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