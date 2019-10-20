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      Газовый шантаж России: как Украине избежать ошибок предшественников

      72 Читати новину українською
      Газовые переговоры
      Газовые переговоры / 24 канал

      Украинская власть сегодня имеет уникальный шанс исправить одну из главных стратегических ошибок, которую допускали во времена существования независимой Украины все президенты и премьеры – избавиться от газово-транзитного шантажа России и предоставлять услуги транзита ЕС.

      Такое мнение 24 каналу выразила энергетический эксперт Мария Яковлева.

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      По ее словам, для этого нужно выполнить "домашнюю работу": создать законного независимого Оператора газотранспортной системы.

      Забрать акции "Укртрансгаза" из управления "Нафтогаз Украины" и передать в управление центральному органу исполнительной власти (министерству). Анбандлинг закончился. Независимый оператор ГТС может заключать долгосрочные контракты на 5-10 лет с европейскими компаниями на транзит. Условия транзита по украинскому ГТС всегда будут более выгодными, чем по любому "потоку", потому что украинская ГТС – самая мощная в Европе,
      – подчеркнула она.

      Важно: Украину ждут серьезные проблемы, если она вовремя не отделит ГТС

      При этом она также отметила что для Украины сегодня крайне важно не поддаться на шантаж России, не согласиться на однолетний контракт на транзит и создать условия для дальнейших долгосрочных контрактов на транзит с европейскими компаниями.

      Яковлева также подчеркнула, что заявления о возможности прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года – это манипуляция и попытка запугать Украину.

      Она подчеркнула, что Европейский Союз закупает в РФ ежегодно 195 миллиардов кубических метров природного газа.

      Доставляется этот объем по следующим маршрутам:

      • "Северный поток-1" – 55 миллиардов кубических метров
      • Ямал-Европа через Белоруссию – 35 миллиардов
      • Украина – 90 миллиардов
      • "Голубой поток" – 15 миллиардов

      "С 1 января 2020 года с учетом введения в силу Газовой поправки "Северный поток – 1" сможет быть загруженным только на 50%, а это минус 27,5 миллиарда кубометров. Этот объем сможет дополнительно принять только украинская газотранспортная система, которая имеет общую мощность на западной границе Украина-ЕС 180 миллиардов кубометров. Все "ужасы" от России и украинских предателей о "нулевом" транзите – это откровенная ложь и манипуляция сознанием наших граждан", – сказала Яковлева.

      Что известно о транзите российского газа через Украину?
      Срок действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через территорию Украины в Европу истекает 31 декабря 2019 года. Поэтому уже 1 января 2020 года стороны должны заключить новое соглашение.

      Президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться с Россией о транзите газа еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу.

      До этого момента Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры, зато продолжается активное строительство скандального российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. Между тем Европа подготовилась к такому развитию событий, когда Россия не продлит транзит газа через Украину. В то же время в Европейской комиссии уверены, что такого не произойдет.

      Краткие итоги первого этапа газовых переговоров:

      • Российский министр Александр Новак назвал эти переговоры "конструктивными впервые за много лет". Он уверен в продолжении поставок российского газа в 2020 году в Европу, в том числе – через Украину.
      • На конструктиве отметил и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
      • Россия готова заключить транзитный контракт по нормам ЕС.
      • Там предложили "план Б" – продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок в случае необходимости.
      • В то же время в "Нафтогазе" отмечают, что Украине все равно надо готовиться к прекращению транзита. Россия продолжает настаивать на отказе от исполнения решения Стокгольмского арбитража.
      • Кабинет Министров даже рассматривает возможность возобновить прямые поставки российского газа. Этого хочет и российская сторона. Однако для этого РФ должна подписать контракт на транзит газа в ЕС через территорию Украины.
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      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости политики Новости Украины Газпром Нафтогаз Украина – Россия Рынок газа Газовый контракт Газ
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