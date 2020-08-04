В Дании апелляционный суд не получил жалоб относительно решения, которое позволяет россиянам достроить "Северный поток-2". Таким образом компания Nord Streem 2 AG может продолжить строительство газопровода.

Чтобы работы остановили, должно было быть обжалование решения, которое бы запретило использовать суда с якорями в районе острова Борнхольм, объясняет издание ТАСС.

Интересно России запретили строить "Северный поток-2", потому что у трески нерест

Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не получал никаких апелляций на решение, которое позволит Nord Stream 2 AG использовать суда с якорями,

– отметила представительница совета Клара Агнес Тролле Миккелсен.

Дело в том, что часть Балтийского моря неподалеку от острова Борнхольм после Второй мировой войны была одним из крупнейших "кладбищ" оружия и взрывчатки.

Следовательно, использовать суда с якорями там может быть опасно. В то же время это необходимо для прокладки газопровода, а потому на это было нужно было разрешение местных властей.

Коротко о "Северном потоке-2":