"Газпром" может продолжить строить "Северный поток-2"
В Дании апелляционный суд не получил жалоб относительно решения, которое позволяет россиянам достроить "Северный поток-2". Таким образом компания Nord Streem 2 AG может продолжить строительство газопровода.
Чтобы работы остановили, должно было быть обжалование решения, которое бы запретило использовать суда с якорями в районе острова Борнхольм, объясняет издание ТАСС.
Интересно России запретили строить "Северный поток-2", потому что у трески нерест
Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не получал никаких апелляций на решение, которое позволит Nord Stream 2 AG использовать суда с якорями,
– отметила представительница совета Клара Агнес Тролле Миккелсен.
Дело в том, что часть Балтийского моря неподалеку от острова Борнхольм после Второй мировой войны была одним из крупнейших "кладбищ" оружия и взрывчатки.
Следовательно, использовать суда с якорями там может быть опасно. В то же время это необходимо для прокладки газопровода, а потому на это было нужно было разрешение местных властей.
Коротко о "Северном потоке-2":
- Россия строит газопровод "Северный поток-2" в Германию в обход Украины. Он пройдет через Балтийское море по территориям России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
- Сейчас строительство продолжается, но в случае его завершения Россия сможет получить возможность поставлять весь свой газ через Балтийское море в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы.
- Предполагается, что после запуска "Северного потока-2" Россия вообще может отказаться от украинской трубы, транзит которой приносит бюджету примерно 3 миллиарда долларов ежегодно.
- Строительство газопровода завершено на более, чем 90%. Однако РФ не может достроить его из-за санкций США против фирм, которые участвуют в закладке "Северного потока-2".