Російська газова компанія "Газпром" має намір запустити трубопровід "Північний потік-2" у 2021 році. Навесні Росія хоче завершити роботи у водах Данії.

Про це заявили під час презентації компанії на міжгалузевому заході "ОПК – ПЕК 2021".

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Які плани у Росії

Газопровід "Північний потік-2". 2021 рік – введення в експлуатацію,

– йдеться в презентації.

Наразі оператор проєкту будівництва газопроводу "Північний потік-2" укладає ділянку в територіальних водах Данії. Росія планує завершити роботи на цій ділянці у квітні 2021 року.

Рівень готовності газопроводу

Із загальної протяжності у 2 460 кілометрів вже укладено понад 2 300. Залишилося завершити укладання приблизно 120 кілометрів у водах Данії та понад 28 кілометрів у водах Німеччини.