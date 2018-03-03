"Газпром" начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом"

"Газпром" сегодня, 3 марта, заявил о начале обещанной днем ранее процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщил Интерфакс.

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"Мы начали процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины". И новое дело в Стокгольмском арбитраже по данному иску "Газпрома" однозначно будет рассматривать другой состав арбитров", – заявил журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о срочном расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом".