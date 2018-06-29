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"Газпром" подал новый иск на расторжение контрактов на транзит и поставку газа в Украину

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Глава "Газпрома" Миллер заявил о формировании трибунала Стокгольмского арбитража
Глава "Газпрома" Миллер заявил о формировании трибунала Стокгольмского арбитража / Фото из открытых источников

Российская компания "Газпром" подала новый иск на расторжение действующих контрактов на поставку и транзит газа в Украину. Кроме того, началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража.

Об этом заявил глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, сообщает "РБК-Украина".

24 канал сообщал, что 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Натфогаза", российский монополист должен заплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.

По словам Миллера, это решение было "асимметричным" и нарушило "баланс в интересах сторон". Глава правления "Газпрома" также вспомнил о постановлении Апелляционного суда округа Свеа о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража.

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Миллер добавил, что основным условием дальнейших переговоров является восстановление баланса в интересах сторон, в том числе отмены решения Стокгольмского арбитража апелляционным судом и конструктивные предложения со стороны Украины,
– говорится в сообщении издания.

Миллер также отметил, что Украина должна предоставить аргументы экономической целесообразности транзита через свою территорию, отвечая на вопрос о дальнейшем взаимодействии "Газпрома" и "Нафтогаза" в условиях сохранения транзита определенного объема газа через территорию Украины после 2019 года.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Новости России Нафтогаз Алексей Миллер Газпром Газовый конфликт
Источник: 24 Канал
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