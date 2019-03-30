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      "Газпром" РФ рассеянный, или Как маленькая Дания тормозит строительство "Северного потока-2"

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      Дания роет могилу газопроводу "Северный поток-2"
      Дания роет могилу газопроводу "Северный поток-2" / Європейська правда

      История с "Северным потоком-2", в последнее время, начинает приобретать черты эдакого бразильского сериала, только снимаемого по сценарию датчан. А, как и свойственно этому суровому краю, каждая последующая серия не особо радует исполнителя главной роли – "Газпром".

      Россия, вряд ли сможет осуществить свою голубую мечту и достроить "Северный поток-2" до конца 2019 года, а потому ей в любом случае придется заключать с Киевом транзитный контракт. При этом важную роль в процессе торможения газопровода сыграют не США с их санкциями против "СП-2". Или даже третий энергопакет ЕС с его директивами, ограничивающими максимальный объем экспортируемого газа от одного поставщика по газопроводу. Важную роль сыграет – Дания. Так и случилось.

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      В чем суть нового финта датчан?

      Они весьма разумно, не отказались от прокладки газопровода через свою исключительную экономическую зону в Балтийском море, но и не одобрили. Они попросту предложили рассмотреть новый маршрут, к югу от острова Борнхольм, который, по их мнению, более экологичный. Но, чтобы понять насколько он "более экологичный" – необходимо провести экспертизу, которая займет до полугода!

      Таким образом, на горизонте возникает третий, вероятный маршрут, который нуждается как в рассмотрении, так и одобрении. Разумеется неспешном и взвешенном.

      Вот и выходит, что маленькая Дания выполняет куда больше работы, по обеспечению энергонезависимости ЕС, чем гегемон местного разлива – Германия. К слову сказать, "Газпром" намерен именно через Берлин надавить на датчан, ради ускорения принятия решения.

      Выстоит ли Копенгаген перед натиском бюрократической машины Бундестага, покажет время. Но даже за его нынешнюю позицию, в разы более проукраинскую и проевропейскую в том числе, чем у Дойчланд, безграничное – спасибо.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости России Газпром Публикации Северный поток-2 Дания
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