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      "Газпром" срочно надо заставить подписать долгосрочный контракт, – Фурса

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      Газ
      Газ / 24 канал

      Украине нужно сделать все возможное, чтобы заставить "Газпром" подписать долгосрочный контракт и обязать прокачивать газ через украинскую территорию.

      Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" сказал экономический эксперт Сергей Фурса.

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      По его словам, Украине нужно, чтобы "Газпром" обязался прокачивать через Украину "по полной программе".

      Ведь сейчас ему нужна наша труба, а через пару лет не будет нужна. И чтобы через вот эти пару лет не потерять все, что мы получаем от транзита (3 миллиарда долларов – это всегда 3 миллиарда долларов), Украине нужно обязать "Газпром" качать газ,
      – отметил Фурса.

      Он добавил, что обязать можно только долгосрочным контрактом. Кроме того, стоит сделать все, чтобы Европа заставила "Газпром" подписать такой контракт. "Пока Европе важен газ, идущий через нашу трубу. И наш рычаг – это та пара лет, когда "Газпром" будет требовать полной мощности нашей трубы", – пояснил эксперт.

      Фурса заверил, что "Газпром" надеется на смену менеджмента "Нафтогаза" после выборов в Украине.

      И новые лица или новые старые лица, которые не будут нервировать население своей высокой официальной зарплатой, согласятся подписать короткий контракт. А, возможно, ради обещаний (а не обязательств) "Газпрому" качать газ, согласятся еще и забыть про долг в 2,6 миллиарда долларов. И пока такие надежды у руководства "Газпрома" есть, они точно не намерены договариваться с текущим менеджментом. Поэтому следующая встреча и состоится в мае 2019 года, когда станет ясно, насколько безосновательными были надежды "Газпрома",
      – предположил эксперт.

      Видео полного видеоблога Сергея Фурсы "Финансовая грамотность" за 27 января 2019

       

      Теги: Новости Украины Видеоблоги Газ Европа Нафтогаз Газпром
      Источник: 24 канал
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