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22:53, 26 июня
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"Газпром" во второй раз добился приостановления исполнения решения в споре с "Нафтогазом"

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"Газпром" во второй раз добился приостановления исполнения решения в споре с "Нафтогазом"
"Газпром" во второй раз добился приостановления исполнения решения в споре с "Нафтогазом" / Gazeta.ru

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) оставил в силе свой приказ от 13 июня 2018 о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на российского газового монополиста.

"Нафтогаз Украины" пытался обжаловать этот судебный приказ, но суд признал его доводы безосновательными", – отмечается в сообщении.

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Это обстоятельство усиливает позицию "Газпрома" при обжаловании попыток "Нафтогаза Украины" принудительно выполнить упомянутое арбитражное решение в разных странах,
– отметил газовый концерн.

В "Газпроме" отметили, что компания продолжит защищать свои права в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Нафтогаза", российский монополист должен заплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.

7 июня "Газпром" обжаловал арбитражное решение, а 13 июня Апелляционный суд округа Свеа удовлетворил это ходатайство и одобрил приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Однако уже 18 июня "Нафтогаз" подал апелляцию в суд Швеции, издал приказ о приостановлении процедуры исполнения решения арбитража по ходатайству "Газпрома".

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Швеция Нафтогаз Газпром Газовый конфликт
Источник: 24 Канал
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