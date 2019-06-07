"Газпром" заговорил о поставках дешевого газа в Украину: что на это говорят в "Нафтогазе"

"Газпром" готов начать переговоры о прямых поставках газа в Украину, которые позволят снизить цену на голубое топливо для потребителей на 25% от существующей. Эти переговоры российский газовый монополист связывает с переговорами о продлении транзита газа через Украину после 2019 года.

Такое заявление сделал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер после встречи с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком и нардепом Юрием Бойко, которые снова летали в Москву.

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"Вопрос о том, будет ли прямой контракт на поставку российского газа на украинский рынок, или его не будет, – это также вопрос о том, какие газотранспортные мощности "Газпром", РФ будут иметь на границе России и Украины для подачи газа в газотранспортную систему Украины", – сказал Миллер.

Первым, самым главным и наиболее значимым вопросом, по мнению главы "Газпрома", является заключение прямого контракта на поставку российского газа в Украину.

Прежде всего, это вопросы цен, которые, конечно же, будут ниже, которые будут, без сомнения, более конкурентоспособными, чем любые другие варианты поставок газа,

– заявил Миллер.



Глава "Газпрома" Алексей Миллер

Он также высказался за прямые переговоры с официальным Киевом по газовым вопросам, тогда как в последние годы стороны встречаются в основном в трехстороннем формате с участием представителей ЕС.

Вместе с тем глава "Газпрома" сказал, что пока не было никаких сигналов от нового украинского президента Владимира Зеленского относительно газовых вопросов. В связи с этим прямые контакты, переговоры и касаемо контракта на транзит, и касаемо контракта на поставку газа продолжаются с партией "Оппозиционная платформа – За жизнь", которую, кстати, никто в Россию на эти переговоры не делегировал.

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Мы подтверждаем тот уровень цен, который обсуждался в рамках предыдущих встреч, по которым мы готовы поставлять газ в Украину по нашим прямым поставкам, и готовы начать переговоры по подготовке соглашения о поставках российского газа, которые обеспечили бы цену на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время,

– добавил Миллер.

Что говорят в "Нафтогазе"?

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев подозревает в предложениях "Газпрома" о якобы готовности снизить цену на газ для Украины наличие неприемлемых условий и настаивает на трехстороннем формате переговоров с участием представителей Евросоюза.

Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей,

– написал Коболев в Facebook.

Он также напомнил, что Стокгольмский арбитраж пересмотрел контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" на поставку газа, признав ряд условий российской компании дискриминационными и обязав россиян продавать Украине газ в первом квартале 2019 года по 300 долларов за 1000 кубометров, во втором – за 221 доллар. Но делать это "Газпром" "почему-то" отказывается.

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Коболев подчеркнул, что "Нафтогаз" покупает газ в Европе намного дешевле: в первом квартале – за 259 долларов за тысячу кубов, во 2 квартале – за 212, июльская цена – 178.

"При каких условиях "Газпром", который не хочет поставлять Украине газ даже по очень выгодной для него цене, пойдет на радикальное снижение? Прощение долга "Газпрома" "Нафтогазу", отказаться от любых арбитражей, неприменение европейских правил в газовой сфере? Такой сценарий на самом деле означал бы для России дополнительные миллиардные прибыли, а для Украины – потери и возвращение в полную зависимость от Кремля", – пояснил Коболев.

В то же время исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко считает озвученные "Газпромом" скидки на природный газ странными и призывает российскую компанию выполнять текущий контракт и решения судов.

Сначала они завышают цену на 100% от справедливой рыночной цены, а потом дают "скидку" в 24%. Это на кого рассчитано?,

– возмутился Витренко.

Он напомнил, что Россия в течение долгого времени получала от Украины плату за газ, сумма которой на 5 миллиардов долларов превышала объем денег, выплачиваемый российской стороной Украинскому государству за транзит.

"Теперь Россия платит за транзит почти на 1 миллиард долларов больше, чем "Нафтогаз" тратит на весь импортируемый газ. То есть сейчас деньги идут из России в Украину. Это и не устраивает РФ, она хочет, чтобы Украина намного меньше получала за транзит, чем платила России за газ", – отметил Витренко.