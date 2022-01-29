ГБР ищет свидетелей, которые видели Рябчука с автоматом в городе после стрельбы на "Южмаше"
Источник:телеграм ГБР
В ГБР сообщили, что ищут свидетелей и очевидцев трагедии на "Южмаше" в Днепре. Нацгвардеец Артем Рябчук убил 5 человек: четырех военных и одну гражданскую.
По данным следствия, подозреваемый скрылся с места трагедии с боевым оружием. Впоследствии Рябчук ходил жилыми кварталами Днепра. Недалеко от "Южмаша" парень пытался останавливать автомобили.
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Остановив один из легковых автомобилей, он приказал женщине отвести его в город Подгородное Днепровского района в жилые кварталы,
– говорится в сообщении.
Пока в ГБР просят неравнодушных людей, которые видели Рябчука, выйти на связь. Номер дежурной части ТУ ГБР в Полтаве: 0800-350-352.
Монастырский наведался к пострадавшим
- Глава МВД Украины Денис Монастырский в субботу, 29 января, посетил пострадавших на "Южмаше". Министр проверил, обеспечили ли раненых всем необходимым.
- Монастырский рассказал, что сдать кровь пострадавшим изъявили желание сразу 170 стражей порядка.
- Кроме того, гражданские жители Днепра также приходят, чтобы помочь раненым.
- Пострадавшие – в тяжелом состоянии, но есть положительная динамика.
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Сообщение ГБР:
Следователи ГБР ищут свидетелей и очевидцев трагического события на Южмаше в Днепре
Следователи Теруправления ГБР Полтавы ищут свидетелей и очевидцев, которые видели Артемия Рябчука, устроившего стрельбу на Южном машиностроительном заводе в Днепре.
Следствием установлено, что подозреваемый после того, как скрылся с места происшествия с боевым оружием, ходил по жилым кварталам города Днепр возле Южного машиностроительного завода и пытался останавливать автомобили. Остановив один из легковых автомобилей, он приказал женщине отвести его в г. Подгородное Днепровского района Днепропетровской области в жилые кварталы.
В связи с этим просим неравнодушных граждан, видевших в указанный период Артемия Рябчука, связаться по телефону 0800-350-352 (дежурная часть ТУ ГБР в г. Полтаве).