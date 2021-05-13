Полет способом конвейера и перезагрузка самолета: ГБР назвало причины катастрофы Ан-26
Государственное бюро расследований назвало причины катастрофы самолета Ан-26 возле Чугуева. Основная причина падения авиатранспорта – разрешение руководства на полеты способом конвейера.
Источник:24 канал
Соответствующие согласия предоставляли пилотам во время последних четырех полетов. Об этом сообщил начальник отдела Главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок.
Обратите внимание Следователи завершили расследование авиакатастрофы Ан-26 под Харьковом
Основная причина трагедии
По его словам, во время захода на последний взлет конвейерным способом и обнаружили поломку системы ПРТ-24. Она означала плохую работу левого двигателя.
"Из-за того, что взлет происходил конвейером, указанную поломку не смогли выявить экипажем своевременно. Ее обнаружили на этапе взлета, при скорости, которая уже не позволяла осуществить посадку, так как могли быть непредсказуемые последствия", – подчеркнул Приймачок.
Другие причины катастрофы
Кроме основной причины, следователи назвали и другие основания для падения самолета.
- Перезагрузка самолета, ведь он содержал больше людей, чем было разрешено.
"На борту самолета вместо нормативно определенных десяти курсантов-штурманов находилось до 20, то есть в 2 раза больше", – подчеркнул Приймачок.
- Отсутствие навыков командира экипажа, который более 11 месяцев не летал ночью.
По словам начальника отдела Главного следственного управления ГБР, экипаж не был достаточно подготовленным к тому, чтобы осуществлять полеты ночью. Его падение произошло, как отметил Приймачок, при отсутствии помощи со стороны руководства.
Поделиться новостью