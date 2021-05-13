Государственное бюро расследований назвало причины катастрофы самолета Ан-26 возле Чугуева. Основная причина падения авиатранспорта – разрешение руководства на полеты способом конвейера.

Соответствующие согласия предоставляли пилотам во время последних четырех полетов. Об этом сообщил начальник отдела Главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок.

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Основная причина трагедии

По его словам, во время захода на последний взлет конвейерным способом и обнаружили поломку системы ПРТ-24. Она означала плохую работу левого двигателя.

"Из-за того, что взлет происходил конвейером, указанную поломку не смогли выявить экипажем своевременно. Ее обнаружили на этапе взлета, при скорости, которая уже не позволяла осуществить посадку, так как могли быть непредсказуемые последствия", – подчеркнул Приймачок.

Напомним! Авиакатастрофа Ан-26 состоялась в конце сентября 2020 года на Харьковщине. В результате аварии погибли 26 человек – курсанты и члены экипажа.

Другие причины катастрофы

Кроме основной причины, следователи назвали и другие основания для падения самолета.

Перезагрузка самолета, ведь он содержал больше людей, чем было разрешено.

"На борту самолета вместо нормативно определенных десяти курсантов-штурманов находилось до 20, то есть в 2 раза больше", – подчеркнул Приймачок.

Отсутствие навыков командира экипажа, который более 11 месяцев не летал ночью.

По словам начальника отдела Главного следственного управления ГБР, экипаж не был достаточно подготовленным к тому, чтобы осуществлять полеты ночью. Его падение произошло, как отметил Приймачок, при отсутствии помощи со стороны руководства.